Amerikan basını: Trump'ın iddialarının aksine İran füze cephaneliğinin yüzde 70'ini elinde tutuyor
ABD basınında yer alan bir habere göre, Trump yönetiminin İran'ın askeri gücünün yok edildiği yönündeki açıklamalarına rağmen Tahran, füze cephaneliğinin... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
New York Times'ın Amerikan istihbaratının verilerine dayandırdığı haberine göre, Donald Trump yönetiminin İran'ın askeri gücünün yok edildiği yönündeki iddialarına rağmen Tahran, füze cephaneliğinin yaklaşık yüzde 70'ini korudu ve Hürmüz Boğazı bölgesinde yer alan fırlatma sahalarının çoğuna yeniden erişim sağladı.Haberde, “İran, ülke genelindeki mobil füze fırlatma rampalarının yaklaşık yüzde 70'ini ve savaş öncesinde sahip olduğu füze cephaneliğinin de yaklaşık yüzde 70'ini hala elinde tutuyor” ifadelerine yer verildi.İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan 33 füze tesisinden 30'una yeniden operasyonel erişim sağladı ve bu, Amerikan savaş gemileri için potansiyel bir tehdit oluşturuyor.Bunun yanı sıra, uydu görüntülerine dayanan askeri istihbarat raporlarına göre İran, ülke genelindeki yeraltı depolama tesislerinin ve fırlatma rampalarının yaklaşık yüzde 90'ına yeniden erişim sağladı ve bunların kısmen veya tamamen kullanıma hazır olduğu düşünülüyor.Haberde belirtildiği üzere yeni istihbarat verileri, Trump ve askeri danışmanlarının İran’ın füze üslerine verilen hasarın boyutunu abarttığını, ayrıca İran'ın direncini ve hızlı toparlanma kabiliyetini hafife aldığını gösteriyor.NYT daha önce de, ABD'nin İran'la çatışmada hayalet seyir füzelerinden oluşan stoklarını neredeyse tamamen tükettiğini, 10 yıllık Tomahawk füze stoğunu ve iki yılda üretilebilen Patriot füzeleri kullandığını bildirmişti.Aynı zamanda Trump, İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine Tahran’ın sunduğu karşı öneriyi reddetmesinin ardından, İran’daki ateşkesin ‘hayatta kalma mücadelesi verdiğini’ açıklamıştı.
