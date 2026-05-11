Trump: İran'ın ABD'nin savaşı sona erdirme önerisine verdiği yanıt 'tamamen kabul edilemez'
ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD önerisine yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T00:27+0300
00:27 11.05.2026 (güncellendi: 00:56 11.05.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın çatışmayı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtı tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'ın sözde 'Temsilcilerinden' gelen yanıtı az önce okudum. Hoşuma gitmedi. Tamamen kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda Trump, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.