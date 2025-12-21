Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/survivor-2026-unluler-takimi-aciklandi-survivor-ne-zaman-basliyor-1102031507.html
Survivor 2026 ünlüler takımı açıklandı: Survivor ne zaman başlıyor?
Survivor 2026 ünlüler takımı açıklandı: Survivor ne zaman başlıyor?
Survivor 2026 ünlüler takımı açıklandı: Survivor ne zaman başlıyor?

20:57 21.12.2025
© Fotoğraf : Twitter Acun Ilıcalı
 Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, ünlüler takımının tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak yeni sezon kadrosunu resmen duyurdu. Yarışma, 1 Ocak 2026 Perşembe günü ilk bölümüyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
1 Ocak 2026 Perşembe günü başlaması planlanan Survivor yarışmasının ünlüler ve gönüllüler kadrosu duyuruldu.
Televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan tanıtım videosunda birbirinden tanınmış 10 isim yer alıyor. Adada Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan ünlüler takımında mücadele edecek.
Gönüllüler takımında ise; Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü bulunuyor.
Yeni sezonun hem kadrosu hem de ilk tanıtımı, Survivor takipçileri arasında şimdiden büyük heyecan yarattı.
