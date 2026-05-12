Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu: İş insanı Derya Üzüm trafik kazasında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan iş insanı Derya Üzüm hayatını kaybetti. 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T12:29+0300

İstanbul Göktürk'te yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı Derya Üzüm'e, o sırada akaryakıt istasyonundan çıkan araç çarptı. Yere düşen ve başını asfalta çarpan Üzüm tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Eyüpsultan'da 46 yaşındaki iş kadını Derya Üzüm, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada akaryakıt istasyonundan çıkan Umut Ç.'nin kullandığı aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Yere düşerek başını asfalta çarpan Üzüm, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Umut Ç., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. İş insanı Üzüm son yolculuğuna uğurlandı.

