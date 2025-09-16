Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/kanser-tedavisi-goruyordu-usta-oyuncu-gul-onat-hayranlarindan-dua-istedi-1099402838.html
Kanser tedavisi görüyordu: Usta oyuncu Gül Onat hayranlarından dua istedi
Kanser tedavisi görüyordu: Usta oyuncu Gül Onat hayranlarından dua istedi
Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören usta oyuncu sosyal medyasından hayranlarına seslendi ve kendisi için dua etmelerini istedi.
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Perihan Teyze' karakteriyle sevilen usta oyuncu Gül Onat son halini paylaşarak hayranlarından dua istedi. Filmde de rol almıştı ama galasına katılamadı2000'li yıllarda televizyonda yayımlandığı dönemde çok sevilen Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı karakterle çok sevilen Gül Onat geçen yıl pankreas kanserine yakalanmıştı. Tedavi süreci devam eden oyuncu, dizinin yeni filminde de rol aldı. Ama tedavisi sürdüğü için galaya katılamamıştı. Dualarınızı eksik etmeyin dostlarPankreas kanseri tedavisi devam eden başarılı oyuncu Gül Onat son halini paylaşarak takipçilerinden dua istedi. Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son sağlık durumuyla ilgili ''Bir tedavi günü daha Dualarınızı eksik etmeyin dostlar'' notunu düştü. Sevenlerinden dua isteyen usta sanatçıya takipçilerinden 'geçmiş olsun' ve 'acil şifalar' mesajı yağdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/tehlike-buyuyor-turkiyede-her-yil-41-bin-kisiye-akciger-kanseri-teshisi-konuyor-1099138095.html
tr_TR
Kanser tedavisi görüyordu: Usta oyuncu Gül Onat hayranlarından dua istedi

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören usta oyuncu sosyal medyasından hayranlarına seslendi ve kendisi için dua etmelerini istedi.
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Perihan Teyze' karakteriyle sevilen usta oyuncu Gül Onat son halini paylaşarak hayranlarından dua istedi.
Filmde de rol almıştı ama galasına katılamadı

2000'li yıllarda televizyonda yayımlandığı dönemde çok sevilen Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı karakterle çok sevilen Gül Onat geçen yıl pankreas kanserine yakalanmıştı. Tedavi süreci devam eden oyuncu, dizinin yeni filminde de rol aldı. Ama tedavisi sürdüğü için galaya katılamamıştı.
Dualarınızı eksik etmeyin dostlar

Pankreas kanseri tedavisi devam eden başarılı oyuncu Gül Onat son halini paylaşarak takipçilerinden dua istedi. Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son sağlık durumuyla ilgili ''Bir tedavi günü daha Dualarınızı eksik etmeyin dostlar'' notunu düştü. Sevenlerinden dua isteyen usta sanatçıya takipçilerinden 'geçmiş olsun' ve 'acil şifalar' mesajı yağdı.
