Türkiye'de ilk kez: Sınır kapılarında yaka kamerası uygulaması başlatıldı
Hakkari Valiliği sınır kapılarında görevli İl Emniyet Müdürlüğü personelinin yaka kamerası kullanımına başladığı bilgisini paylaştı. Bu sistem daha önce trafik... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
01:56 12.05.2026 (güncellendi: 01:57 12.05.2026)
Hakkari Valiliği sınır kapılarında görevli İl Emniyet Müdürlüğü personelinin yaka kamerası kullanımına başladığı bilgisini paylaştı. Bu sistem daha önce trafik birimlerinde kullanılsa da sınır kapılarında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de daha önce trafik birimlerinde uygulanan yaka kamerası sistemi, farklı hizmet alanlarında da kullanıma sunuldu.
Türkiye'de ilk kez bu kentte hayata geçirilen uygulama kapsamında Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı, Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı ve Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda görev yapan personel yaka kamerası kullanımına geçti.
Yaka kamerası uygulaması ses ve görüntü kaydı yapabilirken, yüz tanıma özelliğine de sahip.
Uygulamanın amacı ise vatandaşlarla yürütülen işlemlerin daha şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir şekilde kayıt altına alınması.