Gaziantep'te bir kişi silahla taksi şoförünü rehin aldı: Polise ateş eden şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir taksici silahlı bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine gelen polise de ateş eden saldırganın gözaltına açlındığı bildirildi. 10.05.2026, Sputnik Türkiye

Gaziantep Merkez Şehitkamil ilçesinde bir taksi şoförü pompalı tüfeği olan bir şahıs tarafından rehin alındı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerine taksi içerisinden ateş edildi. Araç, polisin uyarı ateşi sonucu durduruldu.Araçtan şüpheli S.Ç, arkadaşı G.Y. ve taksi şoförü R.Y. çıkarıldı. Şüpheli S.Ç'nin bulunduğu koltukta ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli S.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, arkadaşı G.Y. serbest bırakıldı.

