İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Gaziantep'te bir kişi silahla taksi şoförünü rehin aldı: Polise ateş eden şüpheli yakalandı
Gaziantep'te bir taksici silahlı bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine gelen polise de ateş eden saldırganın gözaltına açlındığı bildirildi. 10.05.2026, Sputnik Türkiye
19:24 10.05.2026
Gaziantep'te bir taksici silahlı bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine gelen polise de ateş eden saldırganın gözaltına açlındığı bildirildi.
Gaziantep Merkez Şehitkamil ilçesinde bir taksi şoförü pompalı tüfeği olan bir şahıs tarafından rehin alındı.
İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerine taksi içerisinden ateş edildi. Araç, polisin uyarı ateşi sonucu durduruldu.
Araçtan şüpheli S.Ç, arkadaşı G.Y. ve taksi şoförü R.Y. çıkarıldı. Şüpheli S.Ç'nin bulunduğu koltukta ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, arkadaşı G.Y. serbest bırakıldı.
İBB soruşturması: Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
