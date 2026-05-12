Trump’ın medya şirketi yeniden büyük zarar açıkladı: İlk çeyrekte 405 milyon dolar kayıp

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Medya ve Teknoloji Grubu, 2026'nın ilk çeyreğinde 405 milyon dolardan fazla net zarar ettiğini açıkladı...

ABD Başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu Trump Medya ve Teknoloji Grubu, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.Şirketin bilançosuna göre ilk çeyrekte net zarar 405 milyon doların üzerine çıktı. Aynı dönemde elde edilen net satış gelirinin ise yalnızca 871 bin dolar seviyesinde kaldığı bildirildi.Dijital varlıklar zararı büyüttüŞirket yönetimi, yüksek zararın temel nedenleri arasında dijital varlıklardaki değer kayıpları, faiz giderleri ve hisse bazlı ödemeleri gösterdi.Açıklamaya göre yaklaşık 368,7 milyon dolarlık zarar dijital varlıklardan kaynaklandı. Bunun yanında faiz giderlerinin 11,5 milyon dolar, hisse bazlı ücretlendirme giderlerinin ise 11,8 milyon dolar olduğu belirtildi.Şirket, tüm kayıplara rağmen toplam varlıklarının 2,2 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ve üst üste dördüncü çeyrekte pozitif işletme nakit akışı sağladığını savundu.Hisseler gerilemeye devam ediyorŞirket hisseleri cuma günü 9 doların altında işlem gördü. Şirket hisselerinin yıl başından bu yana değer kaybettiği ve 2022’de ulaşılan zirve seviyelerin yaklaşık 10 kat altına gerilediği ifade edildi.Şirketin zarar tablosundaki büyüme de dikkat çekti. Net zarar 2023 yılında 58,2 milyon dolar seviyesindeyken, 2024’te 400 milyon doların üzerine çıktı. 2025 yılı toplam kayıplarının ise 712 milyon doları aştığı belirtildi.Şirket ayrıca geçen ay yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitmişti. Uzun süredir CEO görevini yürüten eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Devin Nunes görevden alınmıştı.Füzyon enerjisine yatırım planıŞirket, Aralık ayında TAE Technologies ile 6 milyar doları aşan hisse bazlı birleşme anlaşması yaptığını duyurmuştu.Anlaşmanın 2026 ortasında tamamlanması beklenirken, TAE Technologies’in bu yıl füzyon santrali inşaatına başlamayı ve 2031 yılına kadar elektrik üretmeyi hedeflediği bildirildi.Sosyal medya platformu için yeni hamlelerTrump'ın medya şirketi ayrıca sosyal medya platformu Truth Social üzerinden tahmin piyasaları hizmeti sunmayı planlıyor.ABD basınında yer alan haberlere göre şirket, Truth Social platformunu ayrı bir şirket yapısına dönüştürme seçeneğini de değerlendiriyor. Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın ise mevcut tahmin platformları Kalshi ve Polymarket’te danışman olarak görev yaptığı belirtildi.

