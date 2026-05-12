Trump: Bu yıl Rusya’yı ziyaret edebilirim
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler çerçevesinde bu yıl Rusya’ya gidebileceğini ifade etti. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
21:52 12.05.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler çerçevesinde bu yıl Rusya’ya gidebileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik çabalar kapsamında bu yıl Rusya’yı ziyaret etme ihtimalini dile getirerek, savaşın sona ermeye gittikçe yaklaştığını ve sonunda Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılacağını düşündüklerini söyledi.
Trump, kendisine yöneltilen “Bu yıl Rusya’ya bir ziyaretiniz olabilir mi?” sorusuna, verdiği yanıtta şunları ifade etti:
Bu mümkün… Gerekli olan her şeyi yapacağım. Bu savaş, inanın ya da inanmayın, sona ermeye gitgide yaklaşıyor. Ve biz, eninde sonunda Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyoruz.
Trump, olası ziyaretin takvimi veya şartlarına ilişkin ise ayrıntı vermedi.
