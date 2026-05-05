https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/trump-ukrayna-toprak-kaybetmeye-devam-ediyor-1105492698.html
Trump: Ukrayna toprak kaybetmeye devam ediyor
Trump: Ukrayna toprak kaybetmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın toprak kaybetmeye devam ettiğini itiraf eden ABD lideri Trump, selefi Biden’ın Kiev’e silah yardımlarını eleştirdi. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T07:44+0300
2026-05-05T07:44+0300
2026-05-05T07:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
joe biden
nato
avrupa
silah
silah sevkiyatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104373888_0:90:743:508_1920x0_80_0_0_f8f4564e6ef6b63924ea4443148c97e6.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, yerel televizyona yaptığı açıklamada, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i ‘hileci’ olarak nitelendirdi.Trump, “Biliyor musunuz, onlar (Ukrayna) toprak kaybetmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.Joe Biden liderliğindeki eski ABD yönetiminin Ukrayna’ya 350 milyar dolar değerinde silah yardımını 'saçmalık' olarak nitelendiren Trump, Şubat 2025'te göreve başladığı sırada Beyaz Saray'da Vladimir Zelenskiy'in agresif davrandığını ve onu nasıl azarladığını belirtti hatırlattı.Zelenskiy için ‘hileci’ diyen ABD lideri, Ukrayna çatışmasını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmak istediğini bir kez daha vurguladı.Trump, ABD'nin Avrupa parasıyla NATO'ya sattığı silahlar sayesinde Ukrayna’nın silahlı eylemlerine devam edebildiğini iddia etti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Kiev rejiminin kontrolündeki toprakları silah yoluyla kurtaracağını ya da Ukrayna ordusunun gönüllü olarak bu topraklardan çekilerek oradaki insanları öldürmekten vazgeçeceğini dile getirmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah yardımlarının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamaya’ benzediğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik silah içeren her bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere ters etki yaptığını ve olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/arakci-ozgurluk-projesi-kor-dugum-projesidir-1105491126.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104373888_27:0:714:515_1920x0_80_0_0_1115c137776e46035bc02b5c4c2f23aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden, nato, avrupa, silah, silah sevkiyatı, rusya, kremlin
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden, nato, avrupa, silah, silah sevkiyatı, rusya, kremlin
Trump: Ukrayna toprak kaybetmeye devam ediyor
07:44 05.05.2026 (güncellendi: 07:48 05.05.2026)
Ukrayna’nın toprak kaybetmeye devam ettiğini itiraf eden ABD lideri Trump, selefi Biden’ın Kiev’e silah yardımlarını eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, yerel televizyona yaptığı açıklamada, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i ‘hileci’ olarak nitelendirdi.
Trump, “Biliyor musunuz, onlar (Ukrayna) toprak kaybetmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.
Joe Biden liderliğindeki eski ABD yönetiminin Ukrayna’ya 350 milyar dolar değerinde silah yardımını 'saçmalık' olarak nitelendiren Trump, Şubat 2025'te göreve başladığı sırada Beyaz Saray'da Vladimir Zelenskiy'in agresif davrandığını ve onu nasıl azarladığını belirtti hatırlattı.
Zelenskiy için ‘hileci’ diyen ABD lideri, Ukrayna çatışmasını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmak istediğini bir kez daha vurguladı.
Trump, ABD'nin Avrupa parasıyla NATO'ya sattığı silahlar sayesinde Ukrayna’nın silahlı eylemlerine devam edebildiğini iddia etti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Kiev rejiminin kontrolündeki toprakları silah yoluyla kurtaracağını ya da Ukrayna ordusunun gönüllü olarak bu topraklardan çekilerek oradaki insanları öldürmekten vazgeçeceğini dile getirmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah yardımlarının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamaya’ benzediğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik silah içeren her bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere ters etki yaptığını ve olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti.