Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/trump-ukrayna-toprak-kaybetmeye-devam-ediyor-1105492698.html
Trump: Ukrayna toprak kaybetmeye devam ediyor
Trump: Ukrayna toprak kaybetmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın toprak kaybetmeye devam ettiğini itiraf eden ABD lideri Trump, selefi Biden’ın Kiev’e silah yardımlarını eleştirdi. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T07:44+0300
2026-05-05T07:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
joe biden
nato
avrupa
silah
silah sevkiyatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104373888_0:90:743:508_1920x0_80_0_0_f8f4564e6ef6b63924ea4443148c97e6.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, yerel televizyona yaptığı açıklamada, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i ‘hileci’ olarak nitelendirdi.Trump, “Biliyor musunuz, onlar (Ukrayna) toprak kaybetmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.Joe Biden liderliğindeki eski ABD yönetiminin Ukrayna’ya 350 milyar dolar değerinde silah yardımını 'saçmalık' olarak nitelendiren Trump, Şubat 2025'te göreve başladığı sırada Beyaz Saray'da Vladimir Zelenskiy'in agresif davrandığını ve onu nasıl azarladığını belirtti hatırlattı.Zelenskiy için ‘hileci’ diyen ABD lideri, Ukrayna çatışmasını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmak istediğini bir kez daha vurguladı.Trump, ABD'nin Avrupa parasıyla NATO'ya sattığı silahlar sayesinde Ukrayna’nın silahlı eylemlerine devam edebildiğini iddia etti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Kiev rejiminin kontrolündeki toprakları silah yoluyla kurtaracağını ya da Ukrayna ordusunun gönüllü olarak bu topraklardan çekilerek oradaki insanları öldürmekten vazgeçeceğini dile getirmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah yardımlarının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamaya’ benzediğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik silah içeren her bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere ters etki yaptığını ve olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/arakci-ozgurluk-projesi-kor-dugum-projesidir-1105491126.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104373888_27:0:714:515_1920x0_80_0_0_1115c137776e46035bc02b5c4c2f23aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden, nato, avrupa, silah, silah sevkiyatı, rusya, kremlin
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden, nato, avrupa, silah, silah sevkiyatı, rusya, kremlin

Trump: Ukrayna toprak kaybetmeye devam ediyor

07:44 05.05.2026 (güncellendi: 07:48 05.05.2026)
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
© AP Photo
Abone ol
Ukrayna’nın toprak kaybetmeye devam ettiğini itiraf eden ABD lideri Trump, selefi Biden’ın Kiev’e silah yardımlarını eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, yerel televizyona yaptığı açıklamada, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i ‘hileci’ olarak nitelendirdi.
Trump, “Biliyor musunuz, onlar (Ukrayna) toprak kaybetmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.
Joe Biden liderliğindeki eski ABD yönetiminin Ukrayna’ya 350 milyar dolar değerinde silah yardımını 'saçmalık' olarak nitelendiren Trump, Şubat 2025'te göreve başladığı sırada Beyaz Saray'da Vladimir Zelenskiy'in agresif davrandığını ve onu nasıl azarladığını belirtti hatırlattı.
Zelenskiy için ‘hileci’ diyen ABD lideri, Ukrayna çatışmasını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmak istediğini bir kez daha vurguladı.
Trump, ABD'nin Avrupa parasıyla NATO'ya sattığı silahlar sayesinde Ukrayna’nın silahlı eylemlerine devam edebildiğini iddia etti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Kiev rejiminin kontrolündeki toprakları silah yoluyla kurtaracağını ya da Ukrayna ordusunun gönüllü olarak bu topraklardan çekilerek oradaki insanları öldürmekten vazgeçeceğini dile getirmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah yardımlarının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamaya’ benzediğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik silah içeren her bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere ters etki yaptığını ve olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
DÜNYA
Arakçi: Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir
03:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала