ABD politikasının yeni odağı, Türkiye ziyareti ile gündemde olan JD Vance kimdir?

Papa 14. Leo’nun 28 Kasım’daki İznik programına dahil olmayı planladığı öğrenilen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028’de potansiyel aday olarak öne çıkmaya başladı. JD Vance kimdir?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, perşembe akşamı, Fox News’e yaptığı açıklamada, ara seçimlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ‘2028’de aday olma ihtimalini’ görüşeceğini, ancak 'şu anki önceliğinin 2026’'olduğunu söyledi.Yale Üniversitesi’nden Irak’a2 Ağustos 1984'te Ohio doğumlu James David Vance, 'Hillbilly Elegy’ adlı otobiyografik kitabında, 'beyaz işçi sınıfının yoksulluk, bağımlılık ve aile sorunlarını' anlattı. Kitap 2016'da çok satan kitaplar arasında yer aldı, filmi çekildi ve Vance'i ABD çapında üne kavuşturdu.Yale Hukuk Fakültesi mezunu Vance, daha sonra kendi tanımıyla ‘genç bir idealist’ olarak ABD Deniz Piyadeleri'nde görev yaptı, Irak'ta bulundu. Ancak döndüğünde kendi ifadeleriyle ‘farklı bir insandı’.Katolik edebiyat dergisi The Lamp için 2020’de yazdığı yazıda “2006’da geri döndüğümde savaşa ve bunu destekleyen ideolojiye şüpheyle bakıyordum” dedi.Trump karşıtlığından MAGA yüzüneBaşlangıçta Trump karşıtı söylemleriyle bilinirken, sonradan MAGA (Amerika’yı Tekrar Harika Yapalım sloganının baş harfleri) hareketinin sadık savunucusu haline geldi.Şu anda göç karşıtlığı, işçi sınıfı odaklı popülizm ve ‘muhafazakar’ sosyal politikalarla, MAGA'nın 'geleceği' ve 'yeni yüzü' olarak görülüyor. Katolik dönüşümü ve işçi sınıfı odağıArap basınına konuşan kaynaklara göre JD Vance, Papa 14. Leo ile 28 Kasım’da düzenlenecek Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü töreninde hazır bulunmak istiyor.Kaynaklara göre, ‘Vance 27 Kasım’da Şükran Günü’nü Ortadoğu’daki Amerikan askerleriyle geçirecek. Ardından Türkiye’ye geçerek Papa’nın ziyaretine katılmak istiyor.’ABD başkan yardımcısının, Katolik olma süreci ise Amerika'da profiliyle birlikte öne çıkan konulardan biri. JD Vance, 2019 yılında yani 35 yaşında hem Katolik hem vaftiz oldu. Çocukluğu evanjelik protestan bir ortamda geçti, gençliğinde ateist bir dönem yaşadı ve kendi deyimiyle Dominik rahipleriyle sohbetleri sayesinde Katolikliğe yöneldi.Vance, dönüşüm sürecinde eşi ve üç çocuğunu paylaştığı Usha Vance ise Hindu kökenli bir ailede büyüdü, evlendiklerinde ikisi de agnostikti. JD Vance bir etkinlikte, “Bir gün onun da beni etkileyen şeyin onu kiliseye yönelteceğini umuyor muyum? Evet, umuyorum, çünkü eşimin de aynı yola geleceğine inanıyorum” dedi.Almanya ve Avrupa'ya demokrasi eleştirisiŞubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı'nda Vance, Avrupa demokrasisini eleştirdi ve Avrupalı liderlere 'kendi güvenliğinizi savunmadan önce neden savunmanız gerektiğine odaklanın' mesajı verdi.Ayrıca Almanya’daki bazı ifade özgürlüğü yasalarını eleştirirken, bu ülkelerde ‘sosyal medya paylaşımları’ nedeniyle hapis cezası olabileceğini söyledi. Sözleri, o sırada göreve yeni başlayan ABD başkan yardımcısını dünya çapında gündem yaptı. Vance, ABD’nin Almanya’daki askeri varlığını açık şekilde sorgularken bu durum, transatlantik ilişkilerde yeni bir tartışma başlattı.MAGA hareketi 2028 seçimleri için ‘aslında iki dönem üst üste başkanlık yapmadığını’ savunarak ABD Başkanı Donald Trump’ın “Anayasa izin vermiyor, yazık!” şeklinde, ekim ayı sonunda yaptığı son açıklamayla şimdiden aday lisetsinde öne çıkan JD Vance’in daha çok gündemde olması bekleniyor.

