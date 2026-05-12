Tayland’da yarasalarda yeni koronavirüs türü tespit edildi

Sputnik Türkiye

Tayland'da bilim insanları yarasalarda yeni bir koronavirüs türü tespit etti. Yetkililer, şu ana kadar insanlara bulaşmış herhangi bir vakaya rastlanmadığını... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T15:22+0300

Tayland, ülkedeki yarasalarda yeni bir koronavirüs (CoV) türünün tespit edildiğini ve şu ana kadar insanlara bulaştığına dair herhangi bir vakaya rastlanmadığını duyurdu.Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, ülkedeki yarasalarda yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiğini doğruladı.Salgın riski düşük seviyedeBakanlık yetkilileri, şu ana kadar insanlarda herhangi bir vaka görülmediğini ve mevcut durumda salgın riskinin düşük seviyede olduğunu açıkladı.İlk bulgular, yeni virüsün, Kovid-19'a kıyasla hasta etme ve bulaşma potansiyelinin çok daha düşük olduğuna işaret ediyor.

2026

