Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/taylandda-yarasalarda-yeni-koronavirus-turu-tespit-edildi-1105674606.html
Tayland’da yarasalarda yeni koronavirüs türü tespit edildi
Tayland’da yarasalarda yeni koronavirüs türü tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tayland’da bilim insanları yarasalarda yeni bir koronavirüs türü tespit etti. Yetkililer, şu ana kadar insanlara bulaşmış herhangi bir vakaya rastlanmadığını... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T15:22+0300
2026-05-12T15:22+0300
sağlik
asya & pasifik
tayland
the nation
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097317458_0:0:2334:1313_1920x0_80_0_0_dcde5d11c49fcf58d1fb244207eb9a05.jpg
Tayland, ülkedeki yarasalarda yeni bir koronavirüs (CoV) türünün tespit edildiğini ve şu ana kadar insanlara bulaştığına dair herhangi bir vakaya rastlanmadığını duyurdu.Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, ülkedeki yarasalarda yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiğini doğruladı.Salgın riski düşük seviyedeBakanlık yetkilileri, şu ana kadar insanlarda herhangi bir vaka görülmediğini ve mevcut durumda salgın riskinin düşük seviyede olduğunu açıkladı.İlk bulgular, yeni virüsün, Kovid-19'a kıyasla hasta etme ve bulaşma potansiyelinin çok daha düşük olduğuna işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/koronavirus-ve-grip-gibi-virusler-ses-dalgalariyla-yok-edildi-1105669746.html
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097317458_0:0:2334:1751_1920x0_80_0_0_1f815c3910b8c214162857078115de9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, tayland, the nation
asya & pasifik, tayland, the nation

Tayland’da yarasalarda yeni koronavirüs türü tespit edildi

15:22 12.05.2026
© AP Photo / Eric GayYarasalarda yeni virüsler bulundu, ölüm oranı yüzde 75'e varıyor: Başka bir pandemi mi geliyor?
Yarasalarda yeni virüsler bulundu, ölüm oranı yüzde 75'e varıyor: Başka bir pandemi mi geliyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Eric Gay
Abone ol
Tayland’da bilim insanları yarasalarda yeni bir koronavirüs türü tespit etti. Yetkililer, şu ana kadar insanlara bulaşmış herhangi bir vakaya rastlanmadığını ve mevcut salgın riskinin düşük olduğunu açıkladı.
Tayland, ülkedeki yarasalarda yeni bir koronavirüs (CoV) türünün tespit edildiğini ve şu ana kadar insanlara bulaştığına dair herhangi bir vakaya rastlanmadığını duyurdu.
Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, ülkedeki yarasalarda yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiğini doğruladı.

Salgın riski düşük seviyede

Bakanlık yetkilileri, şu ana kadar insanlarda herhangi bir vaka görülmediğini ve mevcut durumda salgın riskinin düşük seviyede olduğunu açıkladı.
İlk bulgular, yeni virüsün, Kovid-19'a kıyasla hasta etme ve bulaşma potansiyelinin çok daha düşük olduğuna işaret ediyor.
PCR Testi - Kovid-19 - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
SAĞLIK
Koronavirüs ve grip gibi virüsler ses dalgalarıyla yok edildi
13:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала