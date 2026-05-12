Koronavirüs ve grip gibi virüsler ses dalgalarıyla yok edildi

Brezilyalı bilim insanları, ultrason teknolojisiyle koronavirüs ve grip virüslerinin fiziksel olarak parçalanabildiğini duyurdu. 12.05.2026, Sputnik Türkiye

Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi bünyesinde çalışan araştırmacılar, ultrason dalgalarının bazı virüsleri etkisiz hale getirebildiğini laboratuvar ortamında gösterdi. Yapılan deneylerde, yüksek frekanslı ses dalgalarının hem influenza A (H1N1) hem de koronavirüs türleri üzerinde yıkıcı etki oluşturduğu belirlendi.Bilim insanları, tıbbi görüntüleme sistemlerinde kullanılan 3 ila 20 MHz frekans aralığındaki ultrason dalgalarını virüsler üzerinde test etti. Deney sonuçlarına göre, ses dalgalarının oluşturduğu mikroskobik titreşimler virüslerin dış yapısını bozarak parçalanmalarına neden oldu.'Virüse karşı sesle mücadele'Araştırma ekibi, ortaya çıkan etkiyi “patlayan mısır” benzetmesiyle açıklarken, yöntemin temelinde “akustik rezonans” prensibinin bulunduğunu ifade etti. Ses dalgalarının frekansı, virüs zarının doğal titreşim frekansıyla eşleştiğinde enerji birikimi oluşuyor ve bu durum doğrudan virüs yapısına zarar veriyor.Deneylerde dikkat çeken bir diğer bulgu ise çevredeki sağlıklı hücrelerin zarar görmemesi oldu. Araştırmacılar, uygulama sırasında sıcaklık ve pH değerlerinde kayda değer değişiklik yaşanmadığını, böylece yalnızca virüslerin hedef alındığını belirtti.Mutasyon geçirse bile etkili olabilirAraştırmada yer alan bilim insanlarından Odemir Martinez Bruno, yöntemin tamamen fiziksel ve geometrik prensiplere dayandığını söyledi. Bruno’ya göre küresel yapıya sahip virüsler ultrason enerjisini daha güçlü emiyor.Uzmanlar, bu yaklaşımın en dikkat çekici yönlerinden birinin ise virüs mutasyona uğrasa bile yapısal formunu koruduğu sürece yöntemin etkisini sürdürebilme ihtimali olduğunu vurguluyor.Ekibin Zika, Dang humması ve Chikungunya gibi farklı virüsler üzerinde yeni testlere başladığı açıklandı.Araştırmanın sonuçları, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

