Sendikacı Mehmet Türkmen, tahliye olduktan sonra ilk röportajını Radyo Sputnik'e verdi

"Şimdi tabii ki bu, sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten bir pervasızlık, bir hadsizlik, boyunu aşan konuşmalar. Buna aslında tüm Türkiye, buna siyasi partilerin genel başkanları, özellikle muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla hemfikir olduğumuz bir konu. Ve yapılan açıklamalara baktığımız zaman, geçmiş dönemden bugüne kadar Tom Barack’ın yapmış olduğu açıklamalarda, efendim işte en son söylediği; demokratik toplumların değil de güçlü liderlerin Orta Doğu'da daha başarılı olduklarını, tutunduklarını, monarşi rejiminin daha etkili olacağını tavsiye eden bir forumda söylüyor üstelik bunları. Tom Barack şunu bilsin ki, hani o çok methettiği Osmanlı bir Orta Doğu ülkesi değil, Avrupa ülkesidir. Avrupa’da, daha İstanbul fethedilmeden önce Osmanlı Avrupa topraklarındaydı. Dolayısıyla eğer Osmanlı örnek alınıyorsa, Osmanlı üzerinden gidiliyorsa, Tom Barack da önce Türkiye’nin de bir Avrupa ülkesi olacağı, Orta Doğu değil Avrupa ülkesi olduğu gerçeğini görmesi gerekiyor. Ha, bizim topraklarımızı işte 'Suriye’de, Irak’ta sen yönet' tarzındaki konuşmalarını da efendim biz orada duralım; neden Yunanistan’ı, Bulgaristan’ı da sen yönet diye söylemiyor diye Tom Barack ‘a söyleriz. Biz kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizi Orta Doğu’ya sürükleyen, Orta Doğu’ya iten bu anlayışa itirazımız var. Tom Barack’ın haddine düşmez Türkiye’nin rejimi veyahut da nereye yöneleceği ile ilgili fikir beyan etmek... Kızılcagün Platformu’nu oluşturmuştuk biz 27 Aralık’ta. Herkes... yani herkes demeyeyim de bazıları İmralı’ya koşarken biz dedik ki: 'Bizim yerimiz bellidir, biz Anıtkabir’e gidiyoruz.' ve 27 Aralık’ta Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde, bu anlamlı günde, bu süreci karşı duranların, kabul etmeyenlerin hepsi Anıtkabir’de toplanalım dedik ve orada bir başlangıçtı. O gün bir 'Kızılcagün' dedik ve bu Kızılcagün Platformu aynı zamanda çeşitli şehirlerde de çeşitli panellerde bulunuyoruz. En son 19 Mayıs’ta, bu hadsiz açıklamaları veren, yapan ve birçok siyasi partinin genel başkanının da -buna CHP de dahil olmak üzere- açıkladığı gibi 'Bu tür konuşmalar, hadsiz açıklamalar kabul edilemez, istenmeyen adam ilan edilmelidir' düşüncesini ifade etmelerinden dolayı bir genel kanı var ve biz bu kanıyı eyleme dökelim. Çünkü mevcut iktidar bu açıklamalara gerekli cevabı vermiyor. Mevcut iktidar 'Kardeşim sen kimsin?' diyemiyor, 'Kapa çeneni' diyemiyor. Dolayısıyla biz milletin iradesi olarak, Türk milletinin iradesi olarak -ki Türk milleti bu açıklamalardan son derece rahatsız- ve bu iktidarın yapamadığını Türk milleti olarak yapmak istedik."