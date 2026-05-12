Samsun'da bir kişi tartıştığı babasını tabancayla öldürdü, Erzurum'da ise bir baba oğlunu bıçakladı

Erzurum ve Samsun'da iki ayrı olayda baba-oğul şiddeti yaşandı. Samsun'da 35 yaşındaki bir adam tartıştığı babasını tabancayla öldürdü. Erzurum'da ise yine...

2026-05-12T02:40+0300

Samsun'un İlkadım ilçesinde Doğancan Y. (35), henüz bilinmeyen nedenle babası İbrahim Y. (59) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğancan Y, ruhsatlı tabancasıyla babasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde İbrahim Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, zanlı Doğancan Y'yi gözaltına aldı. Erzurum'da ise M.Y. (53) ile oğlu A.Y. (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba, oğlunu bıçakla yaraladı.Baba, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, oğlu ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Ekiplerin evde yaptıkları aramada ruhsatsız 2 tabanca ile bunlara ait şarjör, av tüfeği, 57 fişek ve olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

