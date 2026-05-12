Rusya: Batı, Rusya’nın Orta Asya ile olan ilişkilerinden rahatsız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın, Orta Asya ülkeleri ile çeşitli birlikler arasındaki işbirliğine karşı olmadığını, ancak Avrupa Birliği’nin (AB) giderek... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T12:21+0300
12:21 12.05.2026
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın, Orta Asya ülkeleri ile çeşitli birlikler arasındaki işbirliğine karşı olmadığını, ancak Avrupa Birliği’nin (AB) giderek daha saldırgan davrandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın BDT ülkelerinden sorumlu 3. Departman’ın Direktörü Aleksandr Sternik, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Orta Asya Konferansı’nda, Batı'nın Orta Asya ülkeleri üzerindeki giderek artan baskısını değerlendirdi.
Sternik, “Orta Asya'nın diğer entegrasyon birlikleriyle işbirliğine karşı değiliz, ancak örneğin Avrupa Birliği, gözümüzün önünde saldırgan, uzlaşmaz bir oyuncu haline geliyor ve hem Rusya'ya hem de onunla karşılıklı yarar sağlayan iş birliği geliştiren ülkelere karşı giderek daha saldırgan bir tutum sergiliyor” ifadesini kullandı.
Batı’nın, dolaylı ve doğrudan olarak Rusya ve Orta Asya’yı birbirinden koparmaya çalıştığına dikkat çeken Rus diplomat, “Hedefleri, Rusya'dan uzaklaştırmanın yanı sıra, kendi açıklarını da kapatmak” dedi.
Orta Asya ülkelerinin, Rusya’yla yapıcı işbirliği çizgisini genel olarak korumayı başardığını söyleyen Sternik, “Oysa tüm bunlar, Rusya'nın bu bölgeyle geleneksel olarak iyi komşuluk ilişkilerinden ve şimdi de Çin'in Orta Asya ile ilişkilerinden memnun olmayan kolektif Batı'nın bazen nezaketle, bazen de güç kullanarak uyguladığı muazzam baskı altında gerçekleşiyor” diye ekledi.
