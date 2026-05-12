Rus uzman: Sarmat füzesi, ABD’nin füze savunma sistemlerini tamamen etkisiz bırakabilir
© Sputnik / Vladimir FedorenkoRus termo nükleer balistik füzesi RS-28 Sarmat
Rus askeri uzman Yuri Knutov, kıtalararası balistik füze Sarmat’ın, ABD topraklarını Güney Kutbu üzerinden savunmasız bölgelerden vurabildiğini, ayrılabilir çoklu savaş başlıkları ve hipersonik ‘Avangard’ blokları sayesinde mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerinin bu füzeyi durduramayacağını belirtti.
Rus askeri uzman ve hava savunma tarihçisi Yuri Knutov, Rusya’nın kıtalararası balistik füzesi ‘Sarmat’ın başarılı deneme fırlatmasını Sputnik’e değerlendirdi. Knutov, füzenin hem menzili hem de donanımı sayesinde ABD ve müttefiklerinin füze savunma altyapısını büyük ölçüde etkisiz kılabileceğini söyledi.
Knutov, Sarmat’ın ABD topraklarına klasik kuzey rotası yerine, suborbital bir yörüngeyle Güney Kutbu üzerinden, Meksika yönünden saldırı gerçekleştirebileceğini belirterek, “Bu hat üzerinde ABD’nin ne füze savunma ne de hava savunma sistemi bulunuyor” dedi.
Uzman, Sarmat’ın başlıca özelliklerini şöyle anlattı:
Füze, ayrılabilir çoklu savaş başlıklarına sahip; her bir savaş bloğu, içine yüklenen programa göre hedefe bağımsız olarak yönelebiliyor. Boyutları, görevden çıkarılan Sovyet yapımı ‘Voyevoda’ füzeleriyle kıyaslanabilir olduğundan, mevcut siloların asgari maliyetle modernize edilerek yeni füze için kullanılmasına imkan veriyor. Füzenin, nükleer başlıklı bağımsız hedefleme bloklarının yanı sıra, 26 mach hıza ulaşabilen ‘Avangard’ hipersonik planör bloklarını da taşıyabileceği değerlendiriliyor.
Bugün için de, öngörülebilir gelecek için de hiçbir füze savunma sistemi bu tür blokları durduramıyor. ABD’nin küresel füze savunma sistemine yaptığı harcamalar Sarmat karşısında etkisiz kalabilir. Ayrıca, bağımsız olarak hedeflenebilir çoklu savaş başlığına sahip olduğu göz önüne alındığında, bu füzelerden biri bile İngiltere'deki askeri hedefleri yok etmek için yeterli olacaktır.
Füzenin en önemli özelliklerinden birinin suborbital yörüngede çalışabilmesi olduğunu vurgulayan Knutov, Rusya Devlet Başkanı’nın da menzili 35 bin kilometre olarak açıkladığını anımsattı. Bu menzilin pratikte ne anlama geldiğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
Ekvatoru geçiyor. Bu, füzenin Güney Kutbu üzerinden uçtuğu anlamına geliyor; bu hatta füze savunması açısından hiçbir şey yok. Ardından Güney Amerika üzerinden geçip Meksika yönünden çıkıyor; burada da ne füze savunma ne hava savunma sistemi bulunuyor.
Knutov, Sarmat’ın, sahte hedef blokları, elektronik harp unsurları ve diğer önlemler içeren entegre bir kompleksle donatıldığını belirterek, “Bu sistem, yalnızca mevcut değil, gelecekte kurulması planlanan füze savunma sistemlerini de aşmak üzere tasarlandı” değerlendirmesinde bulundu.