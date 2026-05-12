Rus uzman: Sarmat füzesi, ABD’nin füze savunma sistemlerini tamamen etkisiz bırakabilir

Rus askeri uzman Yuri Knutov, kıtalararası balistik füze Sarmat’ın, ABD topraklarını Güney Kutbu üzerinden savunmasız bölgelerden vurabildiğini, ayrılabilir... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T20:01+0300

yuriy knutov

askeri uzman

sarmat

füze

rusya

voyevoda

abd

güney kutbu

meksika

Rus askeri uzman ve hava savunma tarihçisi Yuri Knutov, Rusya’nın kıtalararası balistik füzesi ‘Sarmat’ın başarılı deneme fırlatmasını Sputnik’e değerlendirdi. Knutov, füzenin hem menzili hem de donanımı sayesinde ABD ve müttefiklerinin füze savunma altyapısını büyük ölçüde etkisiz kılabileceğini söyledi.Knutov, Sarmat’ın ABD topraklarına klasik kuzey rotası yerine, suborbital bir yörüngeyle Güney Kutbu üzerinden, Meksika yönünden saldırı gerçekleştirebileceğini belirterek, “Bu hat üzerinde ABD’nin ne füze savunma ne de hava savunma sistemi bulunuyor” dedi.Uzman, Sarmat’ın başlıca özelliklerini şöyle anlattı:Füzenin en önemli özelliklerinden birinin suborbital yörüngede çalışabilmesi olduğunu vurgulayan Knutov, Rusya Devlet Başkanı’nın da menzili 35 bin kilometre olarak açıkladığını anımsattı. Bu menzilin pratikte ne anlama geldiğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:Knutov, Sarmat’ın, sahte hedef blokları, elektronik harp unsurları ve diğer önlemler içeren entegre bir kompleksle donatıldığını belirterek, “Bu sistem, yalnızca mevcut değil, gelecekte kurulması planlanan füze savunma sistemlerini de aşmak üzere tasarlandı” değerlendirmesinde bulundu.

