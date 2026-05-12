https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/rusya-en-yeni-sarmat-fuzesini-basariyla-firlatti-1105679006.html
Rusya, en yeni Sarmat füzesini başarıyla fırlattı
Sputnik Türkiye
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Rus lider Putin’e son olarak geliştirilen Sarmat füzesinin başarıyla fırlatıldığnı rapor etti. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T18:31+0300
17:24 12.05.2026 (güncellendi: 18:31 12.05.2026)
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e son olarak geliştirilen Sarmat füzesinin başarıyla fırlatıldığnı rapor etti.
Karakayev, yapılan testlerin Sarmat'ın belirlenen özelliklerini doğruladığını ifade etti.
Korgeneral Karakayev, Sarmat sisteminin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini garantili bir şekilde aşabildiğini vurgulayarak, Sarmat füze fırlatma sistemlerinin stratejik nükleer kuvvetlerin yeteneklerini önemli ölçüde artıracağının altını çizdi.
Rus komutan, ilk Sarmat füze alayının bu yılın sonuna kadar faaliyete geçeceğini dile getirdi.