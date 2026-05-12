Dmitriyev: Enerji krizi, Avrupa-Rusya müzakerelerini kaçınılmaz yapacak
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, yakında Avrupa Birliği'ni ve İngiltere'yi vuracak olan enerji krizinin, Avrupa ile Rusya arasında müzakereleri kaçınılmaz hale... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, finlandiya, alexander stubb, avrupa, avrupa birliği, ukrayna, abd
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın, Rusya'yla doğrudan müzakerelerin başlatılması yönündeki açıklaması değerlendirdi.
Dmitriyev, “Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Amerika'nın Rusya ve Ukrayna'ya yönelik politikasının Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmediğine ve Rusya ile müzakerelere başlama zamanının geldiğine inanıyor. AB ve İngiltere'yi vurmak üzere olan enerji krizi bunu kaçınılmaz kılıyor” diye yazdı.
Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD’nin Rusya ve Ukrayna'ya yönelik politikasının Avrupa'nın çıkarlarına uygun olmadığı nedeniyle, doğrudan Rusya’ya müzakereleri başlama çağrısında bulunmuştu.