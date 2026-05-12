https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/dmitriyev-enerji-krizi-avrupa-rusya-muzakerelerini-kacinilmaz-yapacak-1105661537.html

Dmitriyev: Enerji krizi, Avrupa-Rusya müzakerelerini kaçınılmaz yapacak

Dmitriyev: Enerji krizi, Avrupa-Rusya müzakerelerini kaçınılmaz yapacak

Sputnik Türkiye

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, yakında Avrupa Birliği'ni ve İngiltere'yi vuracak olan enerji krizinin, Avrupa ile Rusya arasında müzakereleri kaçınılmaz hale... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T10:06+0300

2026-05-12T10:06+0300

2026-05-12T10:05+0300

dünya

rusya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kirill dmitriyev

finlandiya

alexander stubb

avrupa

avrupa birliği

ukrayna

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104191237_0:100:2324:1407_1920x0_80_0_0_efcbdc64bfadb84a8008854b66ccf607.jpg

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın, Rusya'yla doğrudan müzakerelerin başlatılması yönündeki açıklaması değerlendirdi.Dmitriyev, “Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Amerika'nın Rusya ve Ukrayna'ya yönelik politikasının Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmediğine ve Rusya ile müzakerelere başlama zamanının geldiğine inanıyor. AB ve İngiltere'yi vurmak üzere olan enerji krizi bunu kaçınılmaz kılıyor” diye yazdı.Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD’nin Rusya ve Ukrayna'ya yönelik politikasının Avrupa'nın çıkarlarına uygun olmadığı nedeniyle, doğrudan Rusya’ya müzakereleri başlama çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/trumpin-51-eyalet-cikisina-venezueladan-yanit-asla-kabul-edilemez-1105661275.html

rusya

finlandiya

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, finlandiya, alexander stubb, avrupa, avrupa birliği, ukrayna, abd