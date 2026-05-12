Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/rus-askerler-ukrayna-ordusuna-ait-ihalari-cizgi-film-gostererek-kor-ediyor-1105674879.html
Rus askerler Ukrayna ordusuna ait İHA’ları çizgi film göstererek ‘kör ediyor’
Rus askerler Ukrayna ordusuna ait İHA’ları çizgi film göstererek ‘kör ediyor’
Sputnik Türkiye
Rus uzmanlar, Ukrayna’ya ait İHA operatörlerine gerçek görüntüler yerine Sovyet çizgi filmleri gösteren cihazlar geliştirdi. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T15:43+0300
2026-05-12T15:43+0300
dünya
rusya
rus askerler
çeburaşka
çizgi film
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna
sovyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102503481_21:0:901:495_1920x0_80_0_0_b8e69508ff2849e5c1d797fba3377e0b.png
Rus uzmanların, Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA) operatörlerine gerçek görüntüler yerine Sovyet çizgi filmleri gösteren cihazlar geliştirdiği öğrenildi.Kuzey Askeri Grubu 14. Ordu Kolordusu 71. Motorlu Piyade Tümeni'nden ‘Aristarh’ kod adlı bir subay, Sputnik’e demecinde Rus uzmanların Ukraynalı İHA operatörlerine gerçek görüntüler yerine ‘Çeburaşka’ veya ‘Nu, pogodi’ gibi Sovyet çizgi filmleri gösteren cihazlar geliştirdiğini, bu görüntülerin düşman İHA operatörlerinin uçtukları yönü görememesine yol açtığını, böylelikle kullandıkları İHA’ların yönlerini kaybederek düştüğünü anlattı.Subayın anlattıklarına göre, görüntü değiştirme yöntemini kullanan bu İHA sinyal bozma sistemine ‘Marker Hertz’ adı verildi. Teknisyenin, bu tür sistemlerin geliştirildiği bir atölyenin yöneticisi olduğu dönemde söz konusu sistemin yaratıcılarından biri olduğu anlaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/ukrayna-ateskesi-ihlal-etti-rusya-bolgelerine-iha-saldirilari-duzenlendi-1105580928.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102503481_131:0:791:495_1920x0_80_0_0_ab1eca974822b0ea991995c216a50273.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rus askerler, çeburaşka, çizgi film, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, sovyet
rusya, rus askerler, çeburaşka, çizgi film, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, sovyet

Rus askerler Ukrayna ordusuna ait İHA’ları çizgi film göstererek ‘kör ediyor’

15:43 12.05.2026
© Союзмультфильм (2025)Çeburaşka 2 filminden bir kare
Çeburaşka 2 filminden bir kare - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
© Союзмультфильм (2025)
Abone ol
Rus uzmanlar, Ukrayna’ya ait İHA operatörlerine gerçek görüntüler yerine Sovyet çizgi filmleri gösteren cihazlar geliştirdi.
Rus uzmanların, Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA) operatörlerine gerçek görüntüler yerine Sovyet çizgi filmleri gösteren cihazlar geliştirdiği öğrenildi.
Kuzey Askeri Grubu 14. Ordu Kolordusu 71. Motorlu Piyade Tümeni'nden ‘Aristarh’ kod adlı bir subay, Sputnik’e demecinde Rus uzmanların Ukraynalı İHA operatörlerine gerçek görüntüler yerine ‘Çeburaşka’ veya ‘Nu, pogodi’ gibi Sovyet çizgi filmleri gösteren cihazlar geliştirdiğini, bu görüntülerin düşman İHA operatörlerinin uçtukları yönü görememesine yol açtığını, böylelikle kullandıkları İHA’ların yönlerini kaybederek düştüğünü anlattı.
Subayın anlattıklarına göre, görüntü değiştirme yöntemini kullanan bu İHA sinyal bozma sistemine ‘Marker Hertz’ adı verildi.
Teknisyenin, bu tür sistemlerin geliştirildiği bir atölyenin yöneticisi olduğu dönemde söz konusu sistemin yaratıcılarından biri olduğu anlaşıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı itfaiye ekibi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna ateşkesi ihlal etti: Rusya bölgelerine İHA saldırıları düzenlendi
8 Mayıs, 08:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала