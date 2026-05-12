Rus askerler Ukrayna ordusuna ait İHA’ları çizgi film göstererek ‘kör ediyor’

Rus uzmanlar, Ukrayna’ya ait İHA operatörlerine gerçek görüntüler yerine Sovyet çizgi filmleri gösteren cihazlar geliştirdi. 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T15:43+0300

Rus uzmanların, Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA) operatörlerine gerçek görüntüler yerine Sovyet çizgi filmleri gösteren cihazlar geliştirdiği öğrenildi.Kuzey Askeri Grubu 14. Ordu Kolordusu 71. Motorlu Piyade Tümeni'nden ‘Aristarh’ kod adlı bir subay, Sputnik’e demecinde Rus uzmanların Ukraynalı İHA operatörlerine gerçek görüntüler yerine ‘Çeburaşka’ veya ‘Nu, pogodi’ gibi Sovyet çizgi filmleri gösteren cihazlar geliştirdiğini, bu görüntülerin düşman İHA operatörlerinin uçtukları yönü görememesine yol açtığını, böylelikle kullandıkları İHA’ların yönlerini kaybederek düştüğünü anlattı.Subayın anlattıklarına göre, görüntü değiştirme yöntemini kullanan bu İHA sinyal bozma sistemine ‘Marker Hertz’ adı verildi. Teknisyenin, bu tür sistemlerin geliştirildiği bir atölyenin yöneticisi olduğu dönemde söz konusu sistemin yaratıcılarından biri olduğu anlaşıldı.

