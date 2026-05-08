Ukrayna ateşkesi ihlal etti: Rusya bölgelerine İHA saldırıları düzenlendi
Ukrayna ordusunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Günü nedeniyle ilan ettiği ateşkesi ihlal ederek Rusya bölgelerine saldırılar düzenledi. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T08:56+0300
08:46 08.05.2026 (güncellendi: 08:56 08.05.2026)
Ukrayna ordusunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zafer Günü nedeniyle ilan ettiği ateşkesi ihlal ederek Rusya bölgelerine saldırılar düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece yarısından itibaren Ukrayna’ya ait 260 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
Rusya’nın Perm Bölgesi’nde sanayi tesislerine yönelik saldırı girişimi engellendi. Perm Valisi, sosyal medya paylaşımında, “Düşman İHA’ları sanayi bölgesi arazisine düştü. Tüm acil müdahale ekipleri olay yerinde çalışıyor. Personel tahliye edildi” diye yazdı.
Ön belirlemelere göre saldırıdan kimse etkilenmedi.
Rostov Bölgesi’nin Çaltır köyünde İHA parçalarının yere düşmesi sonucu 20 müstakil evde hasar meydana geldi.
Putin’in ilan ettiği ateşkes 8 Mayıs Cuma günü yürürlüğe girerek 10 Mayıs’a kadar devam edecek. Rus ordusu tüm bu süre boyunca Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmayacak.