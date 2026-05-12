Real Madrid Başkanı Perez, seçim kararı aldı: 'İstifa etmeyeceğimi üzülerek söylüyorum'

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, istifa etmeyeceğini ancak yetkisini güçlendirmek için seçim çağrısı yaptığını açıkladı. 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T22:11+0300

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, kulüp yönetim kuruluyla yaptığı toplantının ardından acil bir basın toplantısı düzenledi.79 yaşındaki başkan Perez, “İstifa etmeyeceğimi üzülerek söylüyorum. Bir seçim yapacağım. Seçim kurulundan yönetim kurulu seçimlerini organize etme sürecini başlatmasını istedim; bu Yönetim Kurulu da aday olarak yer alacak. Real Madrid’in tek bir sahibi yoktur; kulübü oluşturan bin üye var. Bu kararı, Real Madrid’in ve benim aleyhime yürütülen kampanyaların yarattığı saçma bir durum nedeniyle aldım. Sonuçlar en iyisi olmadı ama sporda her zaman kazanamazsınız” dedi.Başkan Perez, “Durumun arkasına saklanarak bana kişisel saldırılar yapılıyor. ‘Florentino nerede?’ diye soruyorlar; oysa ben genelde konuşmam. Bana kanserim olduğu bile söylendi… Beni merak edenlere şunu söylemek isterim ki hâlâ Real Madrid’i ve şirketimi yönetiyorum, sağlığım mükemmel; sağlığım iyi olmasa aynı anda iki işi yapamazdım. Eğer söylendiği gibi kanser olsaydım, bir kanser merkezine gitmem gerekirdi; gitseydim bu tüm dünyada haber olurdu değil mi?” açıklamasında bulundu.Oyuncular arasında çıkan kavgaya değinen başkan Perez, “Burada olduğum sürece oyuncuların birbirine vurduğu ilk olay bu değil ama medyaya sızan ilk olay bu oldu” ifadelerini kullandı.

