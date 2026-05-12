https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/polyanskiy-cogu-agit-ulkesi-ukrayna-hakkindaki-rahatsiz-edici-gercekleri-gormezden-geliyor-1105683278.html
Polyanskiy: Çoğu AGİT ülkesi Ukrayna hakkındaki rahatsız edici gerçekleri görmezden geliyor
Polyanskiy: Çoğu AGİT ülkesi Ukrayna hakkındaki rahatsız edici gerçekleri görmezden geliyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Polyanskiy, Çoğu AGİT ülkesinin Ukrayna hakkındaki rahatsız edici gerçekleri görmezden... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T19:36+0300
2026-05-12T19:36+0300
2026-05-12T19:36+0300
dünya
rusya
agi̇t
agi̇t
dmitriy polyanskiy
sputnik
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105683122_0:52:1264:763_1920x0_80_0_0_d33ac9dd0e4c1c3e3fb10684d4c3a8a1.png
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e demecinde teşkilata üye olan birçok ülkenin Ukrayna hakkındaki rahatsız edici gerçekleri görmezden geldiğine dikkat çekti.Polyanskiy, “Avrupalılar, çatışmanın sıcak aşaması tamamlandıktan sonra Ukrayna'da bir şeyleri değiştirme gerekliliği hakkında herhangi bir tartışmaya girmeyi kesinlikle reddediyor. O ülkedeki her şeyin doğru yönde ilerlediğine inanıyorlar. Örneğin, adını vermeyeceğim bir ülkenin temsilcisiyle oldukça hararetli bir tartışma yaşadım. Kendisi, bizim Ukrayna’nın kimliğini silmek istediğimizi ileri sürdü” diye konuştu.Karşısındaki kişiye ayrımcılığa uğramanın hoşuna gidip gitmeyeceğini sorduğunu anlatan Polyanskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu konuda açıkça çifte standart uygulandığının görüldüğünü vurgulayan Polyanskiy, rahatsız edici gerçeklerin ise görmezden gelindiğini ve bu konularda yorum yapılmadığını sözlerine ekledi.Rusya’nın Ukrayna kimliğini silmeye çalıştığının iddia edildiğine dikkat çeken Polyanskiy, “Onlardan defalarca bu tür açıklamaları nerede yaptığımıza dair örnekler istedim. Cevap elbette sessizlik oldu. Rusya'da metro istasyonları, caddeler ve diğer yapılar hala Ukrayna'ya atıfta bulunan isimler taşıyor, Ukraynalıların aksine biz hiçbir şeyin adını değiştirmedik. Bazı bölgelerde Ukraynaca, okullarda eğitim dillerinden biri. Buna verecek cevapları yok” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/agit-baskani-cassis-orgut-derin-bir-kriz-icinde-1103327510.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105683122_89:0:1176:815_1920x0_80_0_0_7dd4cc468ad57af09d7005b471db5802.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, agi̇t, agi̇t, dmitriy polyanskiy, sputnik, ukrayna
rusya, agi̇t, agi̇t, dmitriy polyanskiy, sputnik, ukrayna
Polyanskiy: Çoğu AGİT ülkesi Ukrayna hakkındaki rahatsız edici gerçekleri görmezden geliyor
Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Polyanskiy, Çoğu AGİT ülkesinin Ukrayna hakkındaki rahatsız edici gerçekleri görmezden geldiğini belirtti.
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e demecinde teşkilata üye olan birçok ülkenin Ukrayna hakkındaki rahatsız edici gerçekleri görmezden geldiğine dikkat çekti.
Polyanskiy, “Avrupalılar, çatışmanın sıcak aşaması tamamlandıktan sonra Ukrayna'da bir şeyleri değiştirme gerekliliği hakkında herhangi bir tartışmaya girmeyi kesinlikle reddediyor. O ülkedeki her şeyin doğru yönde ilerlediğine inanıyorlar. Örneğin, adını vermeyeceğim bir ülkenin temsilcisiyle oldukça hararetli bir tartışma yaşadım. Kendisi, bizim Ukrayna’nın kimliğini silmek istediğimizi ileri sürdü” diye konuştu.
Karşısındaki kişiye ayrımcılığa uğramanın hoşuna gidip gitmeyeceğini sorduğunu anlatan Polyanskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bana, ülkemizde bunun anayasa tarafından korunduğu yanıtını verdi. Ben ise şunu söyledim: Ukrayna'da da anayasa tarafından korunuyor. Ama ayrımcılık devam ediyor ve siz bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmıyorsunuz.
Bu konuda açıkça çifte standart uygulandığının görüldüğünü vurgulayan Polyanskiy, rahatsız edici gerçeklerin ise görmezden gelindiğini ve bu konularda yorum yapılmadığını sözlerine ekledi.
Rusya’nın Ukrayna kimliğini silmeye çalıştığının iddia edildiğine dikkat çeken Polyanskiy, “Onlardan defalarca bu tür açıklamaları nerede yaptığımıza dair örnekler istedim. Cevap elbette sessizlik oldu. Rusya'da metro istasyonları, caddeler ve diğer yapılar hala Ukrayna'ya atıfta bulunan isimler taşıyor, Ukraynalıların aksine biz hiçbir şeyin adını değiştirmedik. Bazı bölgelerde Ukraynaca, okullarda eğitim dillerinden biri. Buna verecek cevapları yok” ifadelerini kullandı.