https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/polyanskiy-cogu-agit-ulkesi-ukrayna-hakkindaki-rahatsiz-edici-gercekleri-gormezden-geliyor-1105683278.html

Polyanskiy: Çoğu AGİT ülkesi Ukrayna hakkındaki rahatsız edici gerçekleri görmezden geliyor

Polyanskiy: Çoğu AGİT ülkesi Ukrayna hakkındaki rahatsız edici gerçekleri görmezden geliyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Polyanskiy, Çoğu AGİT ülkesinin Ukrayna hakkındaki rahatsız edici gerçekleri görmezden... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T19:36+0300

2026-05-12T19:36+0300

2026-05-12T19:36+0300

dünya

rusya

agi̇t

agi̇t

dmitriy polyanskiy

sputnik

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105683122_0:52:1264:763_1920x0_80_0_0_d33ac9dd0e4c1c3e3fb10684d4c3a8a1.png

Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e demecinde teşkilata üye olan birçok ülkenin Ukrayna hakkındaki rahatsız edici gerçekleri görmezden geldiğine dikkat çekti.Polyanskiy, “Avrupalılar, çatışmanın sıcak aşaması tamamlandıktan sonra Ukrayna'da bir şeyleri değiştirme gerekliliği hakkında herhangi bir tartışmaya girmeyi kesinlikle reddediyor. O ülkedeki her şeyin doğru yönde ilerlediğine inanıyorlar. Örneğin, adını vermeyeceğim bir ülkenin temsilcisiyle oldukça hararetli bir tartışma yaşadım. Kendisi, bizim Ukrayna’nın kimliğini silmek istediğimizi ileri sürdü” diye konuştu.Karşısındaki kişiye ayrımcılığa uğramanın hoşuna gidip gitmeyeceğini sorduğunu anlatan Polyanskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu konuda açıkça çifte standart uygulandığının görüldüğünü vurgulayan Polyanskiy, rahatsız edici gerçeklerin ise görmezden gelindiğini ve bu konularda yorum yapılmadığını sözlerine ekledi.Rusya’nın Ukrayna kimliğini silmeye çalıştığının iddia edildiğine dikkat çeken Polyanskiy, “Onlardan defalarca bu tür açıklamaları nerede yaptığımıza dair örnekler istedim. Cevap elbette sessizlik oldu. Rusya'da metro istasyonları, caddeler ve diğer yapılar hala Ukrayna'ya atıfta bulunan isimler taşıyor, Ukraynalıların aksine biz hiçbir şeyin adını değiştirmedik. Bazı bölgelerde Ukraynaca, okullarda eğitim dillerinden biri. Buna verecek cevapları yok” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/agit-baskani-cassis-orgut-derin-bir-kriz-icinde-1103327510.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, agi̇t, agi̇t, dmitriy polyanskiy, sputnik, ukrayna