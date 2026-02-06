https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/agit-baskani-cassis-orgut-derin-bir-kriz-icinde-1103327510.html
AGİT Başkanı Cassis: Örgüt derin bir kriz içinde
AGİT Başkanı Cassis: Örgüt derin bir kriz içinde
06.02.2026
AGİT Başkanı Cassis: Örgüt derin bir kriz içinde
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) dönem başkanlığını yürüten İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, çok taraflı işbirliği sisteminin krizde olduğunu ve AGİT’in de bu durumdan istisna olmadığını söyledi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanı ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, örgütün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moskova ve Kiev temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Cassis, “Çok taraflı işbirliği sistemi kriz içinde ve AGİT de bunun istisnası değil” dedi.
Cassis, Rusya’ya yaptığı ziyaretin amacının “diyalog kurmak” olduğunu vurgulayarak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki çatışma konusuna özel önem verdiklerini ifade etti.
Lavrov ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, tarafların AGİT’in etkinliği ve öneminin korunmasına yönelik atılabilecek adımları ele aldığını belirtti. Rus bakan, Moskova’nın, herhangi bir ayrımcı uygulama olmaması koşuluyla, AGİT’in ekonomik boyutunun canlandırılmasını destekleyebileceğini kaydetti.
Rusya’nın AGİT nezdindeki eski daimi temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, geçen eylül ayında yaptığı açıklamada, örgütte “temel ilkelerden uzaklaşmanın yol açtığı sistemik bir krizin” yaşandığını savunmuş, AGİT’te “güvenlik, işbirliği ve diplomasiden geriye çok az şey kaldığını” belirtmişti. Lukaşeviç, devlet ve hükümet başkanları düzeyinde üzerinde mutabık kalınan temel belgelerin fiilen unutulduğunu söylemişti.