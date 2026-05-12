Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın Vladimir Zelenskiy gereken kararı aldığında her an sona erebileceğini belirtti



Peskov, bu kararın ne olduğunu Kiev'in gayet iyi bildiğini vurguladı



🗣Kremlin Sözcüsü'nün öne çıkan açıklamaları:



🔴Ukrayna'da insani ateşkes sona erdi, özel askeri harekat devam ediyor



🔴Rusya Devlet Başkanı Putin, temaslara açık olduğunu ve Moskova'nın ABD'nin arabuluculuk çabalarının devam etmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti



🔴Putin, müzakereler için Zelenskiy ile her an Moskova'da, sürecin nihayete erdirilmesi için ise herhangi bir başka noktada görüşmeye hazır



🔴Barış sürecine dair birikmiş çözüm önerileri işin sona yaklaştığını söyletse de, şu an için somut bir netlik bulunmuyor



🔴Putin'in Çin ziyaretinin yoğun geçmesi bekleniyor, hazırlıklar son aşamaya gelmiş durumda



🔴Baltık Denizi'nde son aylarda gerilimin tırmanmasına Rusya'nın değil, NATO ülkeleri donanmalarının faaliyetleri neden oluyor



🔴Rusya Donanması, dünya okyanuslarındaki görevlerini, korsanlığa karşı koruma da dahil olmak üzere uluslararası deniz hukuku uyarınca yerine getiriyor