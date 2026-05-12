Pezeşkiyan: Düşmanın en önemli hedeflerinden biri İran ekonomisini bozmak
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke ekonomisine yönelik baskıların artırılmak istendiğini belirterek, savaş koşullarında üretimden tüketime kadar tüm... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T12:40+0300
Pezeşkiyan: Düşmanın en önemli hedeflerinden biri İran ekonomisini bozmak
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke ekonomisine yönelik baskıların artırılmak istendiğini belirterek, savaş koşullarında üretimden tüketime kadar tüm ekonomik zincirin sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ekonomik baskılar ve piyasalardaki dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre Pezeşkiyan, İran'ın başkenti Tahran’da ilgili bakanlar ve esnaf birliklerinin katılımıyla düzenlenen ekonomi toplantısında konuştu. Toplantıda piyasalardaki son durum, enflasyonla mücadele, fiyat dalgalanmaları, savaş koşullarında temel ürünlerin tedariki ve üretim sektöründeki gelişmeler ele alındı.
‘Üretimden tüketime kadar tüm süreç denetlenmeli’
Pezeşkiyan, savaş koşullarında stokçuluk ve kontrolsüz fiyat artışlarının önlenmesi gerektiğini belirterek, ekonomik zincirin her aşamasının izlenmesi çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:
Savaş koşullarında stokçuluğu, dağıtım ağının aksamasını ve kontrolsüz fiyat artışını önlemek için üretimden tüketime kadar zincirin tüm halkalarının sürekli izlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor.
Toplumun temel ihtiyaçlarının doğru şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, arz ve talep dengesinin korunmasının ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını söyledi.
‘Amaç halk üzerinde baskı oluşturmak’
Pezeşkiyan, İran’a yönelik ekonomik baskıların kamuoyunda hoşnutsuzluk oluşturmayı hedeflediğini savundu.
“Mevcut durumda düşmanın en önemli hedeflerinden biri ekonomiyi bozmak ve insanların geçim kaynaklarına baskı uygulamaktır” diyen Pezeşkiyan, hükümetin hem üreticilerin karını hem de tüketici memnuniyetini koruyacak politikalar izlemesi gerektiğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı ayrıca toplumun gerçek ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikli hedef olması gerektiğini vurguladı.