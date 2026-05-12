Pentagon: İran'a karşı savaşın maliyeti yaklaşık 29 milyar dolara ulaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a karşı yürütülen savaşın maliyetinin yaklaşık iki aylık harcama sonunda 29 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. Ayrıntılar haberde...

Pentagon'un baş mali işler yetkilisi Jules Hurst, bugün Washington D.C.'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebine ilişkin Temsilciler Meclisi Ödenekleri Alt Komitesi oturumunda konuştu.Hurst, 29 Nisan'da yapılan önceki değerlendirmede savaşın maliyetinin 25 milyar dolar olarak hesaplandığını hatırlattı. Hurst, güncel rakamın ise yükseldiğini belirterek şunları söyledi:‘Onarım ve yenileme giderleri’Hurst, maliyet artışının nedenleri arasında ekipmanların onarım ve yenileme giderleri ile bölgedeki operasyonların sürdürülmesine yönelik genel harcamaların bulunduğunu ifade etti.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise savaşın maliyetine ilişkin daha kapsamlı mali hesapların Kongre ve Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi'nin savunma alt komitesiyle ne zaman paylaşılacağı sorusuna, "uygun ve gerekli olduğunda paylaşabilecekleri bilgileri açıklayacaklarını" söyleyerek yanıt verdi.

