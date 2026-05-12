Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/pentagon-irana-karsi-savasin-maliyeti-yaklasik-29-milyar-dolara-ulasti-1105679155.html
Pentagon: İran'a karşı savaşın maliyeti yaklaşık 29 milyar dolara ulaştı
Pentagon: İran'a karşı savaşın maliyeti yaklaşık 29 milyar dolara ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a karşı yürütülen savaşın maliyetinin yaklaşık iki aylık harcama sonunda 29 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. Ayrıntılar haberde...
2026-05-12T17:26+0300
2026-05-12T17:26+0300
dünya
pentagon
i̇ran
pete hegseth
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105678581_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_934d37afc64a89b2eb57e79cb0b0128b.jpg
Pentagon'un baş mali işler yetkilisi Jules Hurst, bugün Washington D.C.'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebine ilişkin Temsilciler Meclisi Ödenekleri Alt Komitesi oturumunda konuştu.Hurst, 29 Nisan'da yapılan önceki değerlendirmede savaşın maliyetinin 25 milyar dolar olarak hesaplandığını hatırlattı. Hurst, güncel rakamın ise yükseldiğini belirterek şunları söyledi:‘Onarım ve yenileme giderleri’Hurst, maliyet artışının nedenleri arasında ekipmanların onarım ve yenileme giderleri ile bölgedeki operasyonların sürdürülmesine yönelik genel harcamaların bulunduğunu ifade etti.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise savaşın maliyetine ilişkin daha kapsamlı mali hesapların Kongre ve Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi'nin savunma alt komitesiyle ne zaman paylaşılacağı sorusuna, "uygun ve gerekli olduğunda paylaşabilecekleri bilgileri açıklayacaklarını" söyleyerek yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/rusya-en-yeni-sarmat-fuzesini-basariyla-firlatti-1105679006.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105678581_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_f7d078986301b5e8e42f406eacf16679.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pentagon, i̇ran, pete hegseth, haberler
pentagon, i̇ran, pete hegseth, haberler

Pentagon: İran'a karşı savaşın maliyeti yaklaşık 29 milyar dolara ulaştı

17:26 12.05.2026
© REUTERS Jonathan ErnstJules Hurst
Jules Hurst - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a karşı yürütülen savaşın maliyetinin yaklaşık iki aylık harcama sonunda 29 milyar dolara yaklaştığını açıkladı.
Pentagon'un baş mali işler yetkilisi Jules Hurst, bugün Washington D.C.'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebine ilişkin Temsilciler Meclisi Ödenekleri Alt Komitesi oturumunda konuştu.
Hurst, 29 Nisan'da yapılan önceki değerlendirmede savaşın maliyetinin 25 milyar dolar olarak hesaplandığını hatırlattı. Hurst, güncel rakamın ise yükseldiğini belirterek şunları söyledi:

İfade verdiğimiz sırada maliyet 25 milyar dolardı. Ancak Genelkurmay ekibi ve bütçe denetim birimi tahminleri sürekli güncelliyor. Şimdi bunun 29 milyar dolara daha yakın olduğunu düşünüyoruz.

‘Onarım ve yenileme giderleri’

Hurst, maliyet artışının nedenleri arasında ekipmanların onarım ve yenileme giderleri ile bölgedeki operasyonların sürdürülmesine yönelik genel harcamaların bulunduğunu ifade etti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise savaşın maliyetine ilişkin daha kapsamlı mali hesapların Kongre ve Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi'nin savunma alt komitesiyle ne zaman paylaşılacağı sorusuna, "uygun ve gerekli olduğunda paylaşabilecekleri bilgileri açıklayacaklarını" söyleyerek yanıt verdi.
Rus Sarmat kıtalararası balistik füzesi hakkında neler biliniyor? infografik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
DÜNYA
Rusya, en yeni Sarmat füzesini başarıyla fırlattı
17:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала