Gece eğitiminde havada çarpıştılar: Avustralya'da paraşütçü askerlerden biri öldü

Avustralya ordusuna bağlı bir paraşütçü asker, eğitim sırasında havada yaşanan çarpışma sonucu öldü. Olayın ardından tüm paraşüt eğitimleri durduruldu. 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T15:35+0300

Avustralya ordusunda görev yapan Astsubay Lachlan Muddle, Yeni Güney Galler kıyısındaki eğitim faaliyeti sırasında başka bir paraşütçüyle havada çarpıştıktan sonra yere düşerek hayatını kaybetti.Yetkililer, olayın pazartesi günü Jervis Bay havaalanında meydana geldiğini açıkladı. Kazanın ardından Avustralya ordusu paraşüt eğitim faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.Gece eğitiminde çarpıştılarAvustralya Özel Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Garth Gould, iki askerin düşük ışık koşullarında gece görüş gözlükleriyle eğitim yaptığını söyledi.Gould, "İki paraşütçü iniş alanına yöneldikleri sırada yerden birkaç yüz metre yüksekte çarpıştı" dedi.Çarpışmanın ardından iki askerin de yüksekten düştüğü belirtildi. Diğer askerin düşüşten hafif yaralı kurtulduğu ve hastaneye kaldırılmasına gerek olmadığı açıklandı. Yetkililer, her iki askerin de son derece deneyimli olduğunu ve toplamda binlerce atlayış gerçekleştirdiklerini belirtti.Eğitimler durduruldu1995 yılında orduya katılan Muddle’ın, görev süresinin büyük bölümünü Avustralya’nın özel kuvvet birimlerinde geçirdiği aktarıldı. Avustralya ordusu, olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar paraşüt eğitimlerinin askıya alındığını duyurdu. Muddle’ın ölümü, son iki yılda Avustralya ordusunda yaşanan ikinci paraşüt kaynaklı ölüm oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

avustralya, yeni güney galler, paraşüt, paraşüt kazası, can kaybı, asker, atlayış