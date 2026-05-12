NBA yıldızı Brandon Clarke, 29 yaşında hayatını kaybetti

Ulusal Basketbol Birliği (NBA) takımı Memphis Grizzlies forması giyen Kanadalı basketbolcu Brandon Clarke, 29 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünün... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

Memphis Grizzlies’ın 29 yaşındaki uzun forveti Brandon Clarke’ın hayatını kaybettiği açıklandı.Clarke’ın ölümü, 'olası aşırı doz' şüphesiyle inceleniyor. Yetkililerin, basketbolcunun evinde uyuşturucu kullanımına ilişkin materyaller bulduğu belirtildi.2019 NBA Draftı’nda 21. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçilen Clarke, NBA kariyerinin tamamını Memphis Grizzlies formasıyla geçirdi. Eski Gonzaga oyuncusu, 2020’de All-Rookie takımına seçilmiş ve 2022’de Yılın Altıncı Adamı ödülü için aday gösterilmişti.2025-2026 sezonunda sağ baldır sakatlığı ve çeşitli sağlık problemleri nedeniyle sadece iki maçta forma giyen Clarke’ın ölümü, Nisan ayında Arkansas’ta yaşadığı tutuklama olayından kısa süre sonra geldi.Polis kayıtlarına göre o dönem oyuncunun üzerinde, bazı eyaletlerde yasal olan uyuşturucu madde bulunmuştu. Clarke, bir gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

