https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/nba-yildizi-brandon-clarke-29-yasinda-hayatini-kaybetti-1105686009.html
NBA yıldızı Brandon Clarke, 29 yaşında hayatını kaybetti
NBA yıldızı Brandon Clarke, 29 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ulusal Basketbol Birliği (NBA) takımı Memphis Grizzlies forması giyen Kanadalı basketbolcu Brandon Clarke, 29 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünün... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T22:41+0300
2026-05-12T22:41+0300
2026-05-12T22:41+0300
dünya
nba
abd
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105685686_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_6b1b9fa4f366068a8161795756916a56.jpg
Memphis Grizzlies’ın 29 yaşındaki uzun forveti Brandon Clarke’ın hayatını kaybettiği açıklandı.Clarke’ın ölümü, 'olası aşırı doz' şüphesiyle inceleniyor. Yetkililerin, basketbolcunun evinde uyuşturucu kullanımına ilişkin materyaller bulduğu belirtildi.2019 NBA Draftı’nda 21. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçilen Clarke, NBA kariyerinin tamamını Memphis Grizzlies formasıyla geçirdi. Eski Gonzaga oyuncusu, 2020’de All-Rookie takımına seçilmiş ve 2022’de Yılın Altıncı Adamı ödülü için aday gösterilmişti.2025-2026 sezonunda sağ baldır sakatlığı ve çeşitli sağlık problemleri nedeniyle sadece iki maçta forma giyen Clarke’ın ölümü, Nisan ayında Arkansas’ta yaşadığı tutuklama olayından kısa süre sonra geldi.Polis kayıtlarına göre o dönem oyuncunun üzerinde, bazı eyaletlerde yasal olan uyuşturucu madde bulunmuştu. Clarke, bir gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/nba-all-star-maclarinin-kazanani-usa-stars-oldu-alperen-sengun-adini-tarihe-yazdirdi--1103523845.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105685686_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_9954c7f969a3b8a0ca99d5c403f8db84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nba, abd, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, basketbol
nba, abd, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, basketbol
NBA yıldızı Brandon Clarke, 29 yaşında hayatını kaybetti
Ulusal Basketbol Birliği (NBA) takımı Memphis Grizzlies forması giyen Kanadalı basketbolcu Brandon Clarke, 29 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünün aşırı dozdan kaynaklandığı düşünülüyor.
Memphis Grizzlies’ın 29 yaşındaki uzun forveti Brandon Clarke’ın hayatını kaybettiği açıklandı.
Clarke’ın ölümü, 'olası aşırı doz' şüphesiyle inceleniyor. Yetkililerin, basketbolcunun evinde uyuşturucu kullanımına ilişkin materyaller bulduğu belirtildi.
2019 NBA Draftı’nda 21. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçilen Clarke, NBA kariyerinin tamamını Memphis Grizzlies formasıyla geçirdi. Eski Gonzaga oyuncusu, 2020’de All-Rookie takımına seçilmiş ve 2022’de Yılın Altıncı Adamı ödülü için aday gösterilmişti.
2025-2026 sezonunda sağ baldır sakatlığı ve çeşitli sağlık problemleri nedeniyle sadece iki maçta forma giyen Clarke’ın ölümü, Nisan ayında Arkansas’ta yaşadığı tutuklama olayından kısa süre sonra geldi.
Polis kayıtlarına göre o dönem oyuncunun üzerinde, bazı eyaletlerde yasal olan uyuşturucu madde bulunmuştu. Clarke, bir gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.