NBA All-Star maçlarının kazananı USA Stars oldu: Alperen Şengün adını tarihe yazdırdı
Milli oyuncu Alperen Şengün'ün üst üste ikinci kez sahaya çıktığı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star'da, final maçını USA Stripes'ı 47-21 yenen USA Stars... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
NBA All-Star maçlarının kazananı USA Stars oldu: Alperen Şengün adını tarihe yazdırdı
07:26 16.02.2026 (güncellendi: 07:27 16.02.2026)
Milli oyuncu Alperen Şengün'ün üst üste ikinci kez sahaya çıktığı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star'da, final maçını USA Stripes'ı 47-21 yenen USA Stars kazandı.
NBA organizasyonunun son gününde, mini turnuva olarak düzenlenen All-Star maçları oynandı.
Yeni formatıyla ABD'li oyunculardan oluşan iki takım (USA Stars ve USA Stripes) ile Dünya Karması, 75. NBA All-Star karşılaşmalarında 12'şer dakikalık 4 maç oynadı.
Alperen Şengün, ikinci kez All-Star maçına çıkan ilk Türk oldu
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, ikinci kez All-Star maçına çıkan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.
23 yaşındaki Alperen, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıya ulaşan ikinci Türk basketbolcu olmuştu.
Alperen Şengün'den 4 ribaunt, 2 asist
All-Star'daki ilk maçta Alperen Şengün'ün forma giydiği Dünya Karması ile USA Stars karşı karşıya geldi.
Uzatmaya giden maçı USA Stars 37-35 kazanırken, Anthony Edwards 13 sayıyla takımına liderlik etti.
Dünya Karması'nda Victor Wembanyama'nın 14, Karl-Anthony Towns'ın 10 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. 3 dakika süre alan Alperen Şengün, 4 ribaunt, 2 asist kaydetti.
USA Stripes'tan üst üste iki galibiyet
USA Stripes, All-Star'ın ikinci maçında karşılaştığı USA Stars'ı 42-40 mağlup etti.
Jaylen Brown'ın 11 sayı, 3 ribauntla oynadığı USA Stripes'ta, LeBron James 8 sayı, Donovan Mitchell 6 sayı, 3 asistle galibiyete katkı sağladı.
USA Stars'ta Cade Cunningham 11 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, Anthony Edwards 11 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi.
USA Stripes, üçüncü maçta ise Dünya Karması'nı 48-45 yenerek adını finale yazdırdı.
Kawhi Leonard, 31 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla takımını sırtlarken, Jalen Brunson 8, Kevin Durant 7 sayı kaydetti.
Dünya Karması'nda Victor Wembanyama 19 sayı, 2 ribaunt, Jamal Murray 8 sayıyla oynadı. Bu maçta 6 dakika süre alan Alperen Şengün, 1 sayı, 1 ribaunt, 2 asist üretti.
Finalde kazanan USA Stars
NBA All-Star finali, USA Stars ile USA Stripes takımları arasında oynandı.
Rakibini 47-21 mağlup eden USA Stars, yeni formatta düzenlenen 2026 NBA All-Star maçlarının galibi oldu.
Tyrese Maxey 9 sayı, Anthony Edwards ve Chet Holmgren 8'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.
USA Stripes'ta ise Donovan Mitchell 6, LeBron James 5 sayı kaydetti.
MVP ödülü Anthony Edwards'ın
Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, finaldeki 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performansıyla Anthony Edwards kazandı.
3 karşılaşmada 32 sayı, 9 ribaunta ulaşan Edwards, NBA All-Star'da ilk kez MVP ödülüne layık görüldü.