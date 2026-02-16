https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/nba-all-star-maclarinin-kazanani-usa-stars-oldu-alperen-sengun-adini-tarihe-yazdirdi--1103523845.html

NBA All-Star maçlarının kazananı USA Stars oldu: Alperen Şengün adını tarihe yazdırdı

NBA All-Star maçlarının kazananı USA Stars oldu: Alperen Şengün adını tarihe yazdırdı

Milli oyuncu Alperen Şengün'ün üst üste ikinci kez sahaya çıktığı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star'da, final maçını USA Stripes'ı 47-21 yenen USA Stars... 16.02.2026

NBA organizasyonunun son gününde, mini turnuva olarak düzenlenen All-Star maçları oynandı.Yeni formatıyla ABD'li oyunculardan oluşan iki takım (USA Stars ve USA Stripes) ile Dünya Karması, 75. NBA All-Star karşılaşmalarında 12'şer dakikalık 4 maç oynadı.Alperen Şengün, ikinci kez All-Star maçına çıkan ilk Türk olduHouston Rockets forması giyen Alperen Şengün, ikinci kez All-Star maçına çıkan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.23 yaşındaki Alperen, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıya ulaşan ikinci Türk basketbolcu olmuştu.Alperen Şengün'den 4 ribaunt, 2 asistAll-Star'daki ilk maçta Alperen Şengün'ün forma giydiği Dünya Karması ile USA Stars karşı karşıya geldi.Uzatmaya giden maçı USA Stars 37-35 kazanırken, Anthony Edwards 13 sayıyla takımına liderlik etti.Dünya Karması'nda Victor Wembanyama'nın 14, Karl-Anthony Towns'ın 10 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. 3 dakika süre alan Alperen Şengün, 4 ribaunt, 2 asist kaydetti.USA Stripes'tan üst üste iki galibiyetUSA Stripes, All-Star'ın ikinci maçında karşılaştığı USA Stars'ı 42-40 mağlup etti.Jaylen Brown'ın 11 sayı, 3 ribauntla oynadığı USA Stripes'ta, LeBron James 8 sayı, Donovan Mitchell 6 sayı, 3 asistle galibiyete katkı sağladı.USA Stars'ta Cade Cunningham 11 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, Anthony Edwards 11 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi.USA Stripes, üçüncü maçta ise Dünya Karması'nı 48-45 yenerek adını finale yazdırdı.Kawhi Leonard, 31 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla takımını sırtlarken, Jalen Brunson 8, Kevin Durant 7 sayı kaydetti.Dünya Karması'nda Victor Wembanyama 19 sayı, 2 ribaunt, Jamal Murray 8 sayıyla oynadı. Bu maçta 6 dakika süre alan Alperen Şengün, 1 sayı, 1 ribaunt, 2 asist üretti.Finalde kazanan USA StarsNBA All-Star finali, USA Stars ile USA Stripes takımları arasında oynandı.Rakibini 47-21 mağlup eden USA Stars, yeni formatta düzenlenen 2026 NBA All-Star maçlarının galibi oldu.Tyrese Maxey 9 sayı, Anthony Edwards ve Chet Holmgren 8'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.USA Stripes'ta ise Donovan Mitchell 6, LeBron James 5 sayı kaydetti.MVP ödülü Anthony Edwards'ınKobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, finaldeki 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performansıyla Anthony Edwards kazandı.3 karşılaşmada 32 sayı, 9 ribaunta ulaşan Edwards, NBA All-Star'da ilk kez MVP ödülüne layık görüldü.

