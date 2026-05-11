Motorine zam geliyor: Yarından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak
ABD ile İran arasında barış mutabakatının çökmesi ve yeniden artan savaş gerilimi sonrası motorinin litre fiyatına 1,10 lira zam bekleniyor. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
© AA / Ahmet Serdar Eser
ABD ile İran arasında barış mutabakatının çökmesi ve yeniden artan savaş gerilimi sonrası motorinin litre fiyatına 1,10 lira zam bekleniyor.
Akaryakıt piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorin fiyatları için yeni zam beklentisi gündeme geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 1,10 lira seviyesinde artış yapılması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş zam getirdi

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin arkasında, ABD ile İran arasında beklenen barış mutabakatının çökmesi ve bölgede savaş riskinin yeniden gündeme gelmesi gösteriliyor.
Küresel piyasalarda artan gerilim, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansımaya başladı.

Zam yarından itibaren geçerli olacak

Beklenen zammın yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte motorin litre fiyatlarının şu seviyelere çıkması bekleniyor:
İstanbul: 67,35 TL
Ankara: 68,48 TL
İzmir: 68,75 TL
Doğu illeri: 70,21 TL
