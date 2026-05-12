Mehmet Perinçek: 9 Mayıs Zaferi olmasaydı tüm bölge Nazi çizmesi altında ezilirdi

“Çok ciddi bir insan kaybı var. Sadece bu değil; topraklar zarar görüyor, şehirler yerle bir oluyor vs. Bu da İkinci Dünya Savaşı’nın bütün insanlığın lehine sonuçlanmasına yol açıyor. Diğer büyük ülkelerle kıyasladığımız zaman; ABD savaşa en son katılan, Batı’dan cepheyi çok geç açanlardan bir tanesi, Hitler’in kaybedeceğini, Sovyetler’in ilerlediğini ve Avrupa’yı hakimiyet altına alabilecğeini görüyorlar ve biraz da ‘Buraları Sovyetler’e kaptırmayalım’ bakışıyla ikinci cepheyi açtıklarını söyleyebiliriz. Fransa vs. bakıyorsunuz tek kurşun atmadan ülkeyi teslim ediyorlar, kurşun atanlar varsa da onlar Fransız komünistleri; İtalya’da vs. durum keza öyle.

İlk başta Münih komplosu olarak da nitelendirilen Münih Konferansı var. Orada Fransa’sı, İngiltere’si Hitler’e ciddi tavizler veriyor ve bu tavizleri vererek Hitler’i durdurabileceklerini düşünüyorlar. Bu tavizleri vererek aslında Hitler’i Sovyetler’in üzerine sürmeye çalışıyorlar. Tabii bu Hitler’i durdurmak yerine iştahını kabartıyor ve çok daha pervasız adımlar atmasına, çok daha saldırganlaşmasına sebep oluyor. Daha sonra Hitler’in savaşı kaybetmeye başlaması ile birlikte de yine bu tür fikirler Batı’da yer alıyor. O zaman da şöyle bir fikir geliştiriyorlar; ‘Hitler kaybediyor. Biz Hitler’i içeriden bir darbe ile yıkalım. Almanya içerisindeki Nazilerden belirli bir kuvvetle anlaşalım, onlarla da bir barış yapalım. Siz Fransa’yı vs. boşaltın ama Sovyetler’e ne yapıyorsanız yapın. Siz orayla devam edin’ şeklinde pazarlıklar ve görüşmeler de yapılıyor. Ki şunu da söyleyelim; Sovyetler birliği İngilizlere, Fransızlara, Amerikalılara öncesinde Nazilere karşı iş birliği teklif ediyor; bunları reddediyorlar. Tam tersine Münih’te Sovyetler’e karşı Nazirlerle bir iş birliği içerisine giriyorlar. Onun üzerine Sovyetler Ribbentrop-Molotov Paktı ile buna bir cevap veriyor ve Nazi saldırganlığını durdurmaya ve ertelemeye çalışıyor. Ama sonuç olarak 1941’den itibaren Sovyetler’in direnişi bütün dünyanın kurtuluşunda önemli bir rol oynuyor.”