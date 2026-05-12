https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/manisa-buyuksehir-belediyesi-baskan-danismani-demirhan-gozacan-gozaltina-alindi--1105674097.html
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T15:13+0300
2026-05-12T15:13+0300
2026-05-12T15:13+0300
türki̇ye
özkan yalım
uşak belediyesi
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
gözaltı
demirhan gözaçan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105673780_0:16:400:241_1920x0_80_0_0_a88daa389758a2b70e185681e5cb84f6.jpg
Uşak Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan bu sabah gözaltına alındı.Şüpheli Gözaçan'ın isminin, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde geçtiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/istanbul-adliyesine-goturuldu-tutuklu-usak-belediye-baskani-ozkan-yalim-ek-ifade-verecek-1105670927.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105673780_0:0:400:301_1920x0_80_0_0_ad790de42b112a6743f6776b46358771.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özkan yalım, uşak belediyesi, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, demirhan gözaçan
özkan yalım, uşak belediyesi, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, demirhan gözaçan
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.
Uşak Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan bu sabah gözaltına alındı.
Şüpheli Gözaçan'ın isminin, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde geçtiği öğrenildi.