Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. 12.05.2026, Sputnik Türkiye

Uşak Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan bu sabah gözaltına alındı.Şüpheli Gözaçan'ın isminin, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde geçtiği öğrenildi.

