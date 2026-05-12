Mahallenin Muhtarları dizisinin 'Eczacı Bahadır'ıydı: Oyuncu Alp Balkan'dan kötü haber
Mahallenin Muhtarları dizisinde Eczacı Bahadır karakteriyle tanınan oyuncu Alp Balkan yaşamını yitirdi. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T15:58+0300
Mahallenin Muhtarları, Belalı Baldız, Davetsiz Misafir gibi bir çok dizide rol alan oyuncu ve müzisyen Alp Balkan yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki Balkan aynı zamanda Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesiydi. Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi. Balkan 4 sene önce bypass ameliyatı olmuş bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Alp Balkan kimdir?Bir döneme damga vuran mahalle dizisi Mahallenin Muhtarları'nda Eczacı Bahadır karakterine hayat verdi. 1992 yapımı Mahalle'nin Muhtarları dizisinden sonra sırasıyla; Yusuf Yüzlü, Belalı Baldız ve en son 2005 yapımı Davetsiz Misafir'in kadrosunda yer aldı.
