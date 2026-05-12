UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ateşkes bitti: Rus ordusu özel askeri harekata devam etti
Rus ordusunun 8-11 Mayıs ateşkesine sıkı sıkıya uyduğunu vurgulayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun yaptığı ihlallerin 30 binin üzerinde... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T12:45+0300
12:45 12.05.2026
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
Rus ordusunun 8-11 Mayıs ateşkesine sıkı sıkıya uyduğunu vurgulayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun yaptığı ihlallerin 30 binin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, 8-11 Mayıs tarihleri ​​arasında tüm Rus askeri birlikleri ateşkesi titizlikle uyguladı. Ukrayna ordusunun ateşkesi 30 bin 383 kez ihlal ettiği kaydedildi. Rus ordusunun, tüm ihalelere simetrik karşılık verdiği belirtildi.
Ateşkesin sona ermesinin ardından Rus Silahlı Kuvvetleri özel askeri harekata devam etti.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait hava üsleri ile mühimmat ve yakıt depolarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna’ya ait 108 uçak tipi İHA’yı engelledi.
Ateşkes sonrası saatlerde toplam 875 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
