DSÖ Genel Direktörü: Daha fazla hantavirüs vakası bekliyoruz
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros, Madrid'de İspanya Başbakanı Sanchez ile hantavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Tedros, "Salgın... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T12:19+0300
12:01 12.05.2026 (güncellendi: 12:19 12.05.2026)
Ayrıntılar geliyor
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros, Madrid'de İspanya Başbakanı Sanchez ile hantavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Tedros, "Salgın doğrulanmadan önce yolcular arasında yoğun temas olduğu için daha fazla hantavirüs vakası bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte bugün başkent Madrid'de basın toplantısı düzenledi.
Dr. Tedros, gazetecilerden gelen "Daha fazla hantavirüs vakası olur mu?" sorusuna ise Hondius gemisinde ilk vakanın 24-25 Nisan civarlarında doğrulandığını vurguladı.
DSÖ Genel Direktörü, bu süre içinde yolcuların temas halinde olduğunu ve hantavirüsün kuluçka döneminin 4 ila 8 hafta arasında olduğunu sözlerine ekledi.
Tedros toplantıda şunları kaydetti:
"Enfeksiyon doğrulanmadan önce yolcular arasında yoğun temas olduğu için daha fazla hantavirüs vakası bekliyoruz."
"Ülkelere protokollerimizi zorla uygulattıramayız, yalnızca tavsiye ve önerilerde bulunabiliriz"
"Bildiğimiz kadarıyla gemiden inen yolcuların yeri tespit edildi"
"Daha büyük bir hantavirüs salgınının başlangıcını gördüğümüze dair hiçbir işaret yok"
Öte yandan İspanya Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs testi pozitif çıkan İspanyol hastada ateş ve nefes darlığı görüldüğünü, ancak belirgin bir klinik kötüleşme gözlenmediğini açıkladı.