DSÖ Genel Direktörü: Daha fazla hantavirüs vakası bekliyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros, Madrid'de İspanya Başbakanı Sanchez ile hantavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

2026-05-12T12:19+0300

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte bugün başkent Madrid'de basın toplantısı düzenledi. Dr. Tedros, gazetecilerden gelen "Daha fazla hantavirüs vakası olur mu?" sorusuna ise Hondius gemisinde ilk vakanın 24-25 Nisan civarlarında doğrulandığını vurguladı. DSÖ Genel Direktörü, bu süre içinde yolcuların temas halinde olduğunu ve hantavirüsün kuluçka döneminin 4 ila 8 hafta arasında olduğunu sözlerine ekledi.Tedros toplantıda şunları kaydetti:Öte yandan İspanya Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs testi pozitif çıkan İspanyol hastada ateş ve nefes darlığı görüldüğünü, ancak belirgin bir klinik kötüleşme gözlenmediğini açıkladı.

