Kapıkule’de kaçak canlı alg operasyonu: 2 bin 125 adet ele geçirildi
2026-05-12T23:30+0300
Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi. 5 kişiye toplam 474 bin 55 lira idari para cezası kesildi.
Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.
Denetimlerde, toplam 8 kilo 500 gram ağırlığında 'Aegagropila linnaei' türü canlı yeşil alg bulunduğu tespit edildi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından canlı alglere ve taşımada kullanılan araca el konuldu.
Olayla ilgili araçta bulunan 5 kişiye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 474 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.