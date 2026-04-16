İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Endonezya'dan kaçak yollarla getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Bilekliğe monte edilmiş 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışılırken yakalanan 4 şüpheli ve olayla bağlantılı 2 şüpheli tutuklandı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
22:57 16.04.2026 (güncellendi: 22:58 16.04.2026)
Bilekliğe monte edilmiş 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışılırken yakalanan 4 şüpheli ve olayla bağlantılı 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Endonezya'dan kaçak yollarla getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. 80 karatlık pırlanta ele geçirildi.
Ekiplerin çalışmasında, 12 Nisan'da ülkeye giriş yapan 4 şüphelinin, 2 zanlıyla da bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Bilekliğe monte edilmiş halde ele geçirilen değerli taşın, ülke genelinde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirlendi.
Ayrıca şüphelilerin havalimanından Türkiye'ye girişleri, sonrasında Kapalıçarşı'da değerli taşı satmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
