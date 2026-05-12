Jake Paul’dan dikkat çeken açıklama: Boks kariyeri bitebilir
Jake Paul, Anthony Joshua karşısında aldığı ağır yenilginin ardından yaşadığı çene kırığının boks kariyerini sona erdirebileceğini söyledi. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
jake paul, anthony joshua, mike tyson, boks, nakavt, sakatlık
18:10 12.05.2026
© AP Photo / Lynne SladkyJake Paul Anthony Joshua maçı
İçerik üreticiliğinden boksa geçiş yapan Jake Paul, aralık ayında eski dünya şampiyonu Anthony Joshua karşısında aldığı yenilginin ardından yaşadığı sakatlığın düşündüğünden daha ciddi olduğunu açıkladı.
Paul, çenesindeki kırığın hala doktorlar tarafından takip edildiğini ve yeniden dövüşüp dövüşemeyeceğinin henüz netleşmediğini söyledi.

Çene kırığı sonrası belirsizlik

29 yaşındaki boksör, yaptığı açıklamada sağlık durumuyla ilgili sürecin devam ettiğini belirtti.
Paul, "Tekrar dövüşememe ihtimali kesinlikle masada" dedi.
Çenesinin zamanla daha iyi hissettirdiğini söyleyen Paul, yeniden antrenman yapabilmek için önce doktorlardan onay alması gerektiğini ifade etti. Ünlü isim ayrıca bir dişini kaybettiğini ve implant tedavisi görmesinin gerekebileceğini açıkladı.

Joshua maçı sonrası gündem oldu

Anthony Joshua karşısında nakavt olan Paul, kariyerindeki ikinci mağlubiyetini yaşamıştı.
Paul daha önce 58 yaşındaki Mike Tyson gibi kariyerinin son dönemindeki isimlerle ve farklı spor dallarından gelen rakiplerle ringe çıkmıştı. Joshua maçı ise dünya seviyesindeki bir rakibe karşı yaptığı ilk büyük sınav olarak öne çıktı.
Tüm yaşananlara rağmen Paul, bu karşılaşmadan pişman olmadığını söyledi. "Bu maç birçok açıdan benim için büyük kazanç oldu" diyen Paul, dövüş deneyimi ve projeleri açısından sürecin kendisine katkı sağladığını belirtti.
