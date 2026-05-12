Jake Paul’dan dikkat çeken açıklama: Boks kariyeri bitebilir

Jake Paul, Anthony Joshua karşısında aldığı ağır yenilginin ardından yaşadığı çene kırığının boks kariyerini sona erdirebileceğini söyledi. 12.05.2026, Sputnik Türkiye

İçerik üreticiliğinden boksa geçiş yapan Jake Paul, aralık ayında eski dünya şampiyonu Anthony Joshua karşısında aldığı yenilginin ardından yaşadığı sakatlığın düşündüğünden daha ciddi olduğunu açıkladı.Paul, çenesindeki kırığın hala doktorlar tarafından takip edildiğini ve yeniden dövüşüp dövüşemeyeceğinin henüz netleşmediğini söyledi.Çene kırığı sonrası belirsizlik29 yaşındaki boksör, yaptığı açıklamada sağlık durumuyla ilgili sürecin devam ettiğini belirtti.Paul, "Tekrar dövüşememe ihtimali kesinlikle masada" dedi.Çenesinin zamanla daha iyi hissettirdiğini söyleyen Paul, yeniden antrenman yapabilmek için önce doktorlardan onay alması gerektiğini ifade etti. Ünlü isim ayrıca bir dişini kaybettiğini ve implant tedavisi görmesinin gerekebileceğini açıkladı.Joshua maçı sonrası gündem olduAnthony Joshua karşısında nakavt olan Paul, kariyerindeki ikinci mağlubiyetini yaşamıştı.Tüm yaşananlara rağmen Paul, bu karşılaşmadan pişman olmadığını söyledi. "Bu maç birçok açıdan benim için büyük kazanç oldu" diyen Paul, dövüş deneyimi ve projeleri açısından sürecin kendisine katkı sağladığını belirtti.

