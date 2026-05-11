600 kilometrelik maratonu 123 saatte tamamladı: Arda Saatçi'yi bitiş çizgisinde Hamit Altıntop karşıladı
Red Bull sporcusu Arda Saatçi, 600 kilometrelik ultra maratonu 123 saatte tamamladı.
Arda Saatçi, 600 kilometrelik ultra maratonu 123 saatte tamamladı.Arda Saatçi'den maraton başarısıABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'ndaki Badwater Havzası'ndan koşmaya başlayan Arda Saatçi, Santa Monica İskelesi'ne uzanan 600 kilometrelik ekstrem ultra maraton denemesiyle sınırları zorladı.123 saatlik maratonÇevrim içi olarak da takip edilebilen maratonu 123 saat 21 dakika 10 saniyede tamamlayan Arda'yı bitiş çizgisinde binlerce sporsever karşıladı.Kenan Yıldız imzalı forma hediyesiEski milli futbolcu Hamit Altıntop, bitiş çizgisinde karşıladığı Arda Saatçi'ye Kenan Yıldız'ın imzalı milli takım formasını hediye etti.A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise maraton sırasında görüntülü konuşma yaptığı Arda Saatçi'ye destek verdi.Arda Saatçi, maratonu tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Burada bu kadar çok insanın olması gerçekten inanılmaz. Hem çevrim içi takip eden hem de burada yanımda olan herkese destekleri için çok teşekkür ederim. Herkese söylemek istediğim şu; her şey her zaman mükemmel gitmeyebilir ama yine de hayallerinizin peşinden gidin. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Önemli olan kendi yolunuzu çizmek ve o yolda ilerlemek. Sizi seviyorum, her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
15:59 11.05.2026 (güncellendi: 16:00 11.05.2026)
