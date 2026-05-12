İslam Memiş: Düğün yapacak çiftler bu uyarılara dikkat

"Düğün için altın aldığınızda düğünden sonra kullanabileceğiniz modelleri tercih etmelisiniz. Sadece düğünde takıp kasaya koyacağınız takılar için işçilik maliyeti vermek mantıklı değil.

Düğün alışverişinde mümkün olduğunca TL taksit borçlanmayı tercih edin. “Düğünden sonra altınları bozar borcumuzu öderiz” düşüncesi yanlış.

Her yıl yüzde 50-100 aralığında pirim yapan bir emtiayı korumak daha mantıklı. Düğün takılarınızı evde muhafaza etmeyin.

Ya fiziki olarak bankadan kasa kiralamalısınız ya da bankaların “altın günleri” var o gün takılarınızı bankaya götürüp altın hesabınıza 24 ayar olarak geçebilirsiniz.

“Güvenlikli sitede oturuyoruz, kimse bulamaz” gibi düşünceler çok yanlış. Takılarınızı kesinlikle bir kuyumcu esnafına emanete bırakmayın. Bir sabah kalktığınızda tüm varlığınız buhar olur.

Takıları hemen bozup kripto para piyasasına girmeyin. “Al-sat yaparız, miktarı artırırız” hayali kurmayın. Yapanlar kaybetti."