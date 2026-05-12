Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
İslam Memiş: Düğün yapacak çiftler bu uyarılara dikkat
İslam Memiş: Düğün yapacak çiftler bu uyarılara dikkat
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, yazın gelmesiyle düğün hazırlıklarına başlayan ailelere uyarılarda bulundu. "Düğün yapacak çiftler bu uyarılara dikkat" başlıklı... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında altının durumunu değerlendirerek evlenecek çiftlere uyarılarda bulundu: İşçilik maliyetine dikkat
İslam Memiş: Düğün yapacak çiftler bu uyarılara dikkat

Piyasalar uzmanı İslam Memiş, yazın gelmesiyle düğün hazırlıklarına başlayan ailelere uyarılarda bulundu. "Düğün yapacak çiftler bu uyarılara dikkat" başlıklı yazısında Memiş "Evlenecekler, düğün alışverişinde altını ocak ayına kıyasla daha ucuz alabilecekler" değerlendirmesini yaptı.
İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında altının durumunu değerlendirerek evlenecek çiftlere uyarılarda bulundu:

"Evlenecek çiftlerimize fayda sağlayacak bazı önerilerim var;

Eğer bu yıl düğün yapacaksanız altın alımlarına öncelik verin. Çünkü fiyatlardaki gerileme devam etmeyebilir. Martta 6.300 lira, Nisanda 7.000 lira, Bugünlerde 6.830 lira.

Her ay üzerine yavaş yavaş koymaya devam ediyor. Eğer önümüzdeki yıl evlilik planlıyorsanız, nakdiniz varsa şimdiden altın almalı. Önümüzdeki yıl 5 haneli rakamlar olabilir!"

İşçilik maliyetine dikkat

"Düğün için altın aldığınızda düğünden sonra kullanabileceğiniz modelleri tercih etmelisiniz. Sadece düğünde takıp kasaya koyacağınız takılar için işçilik maliyeti vermek mantıklı değil.

Düğün alışverişinde mümkün olduğunca TL taksit borçlanmayı tercih edin. “Düğünden sonra altınları bozar borcumuzu öderiz” düşüncesi yanlış.

Her yıl yüzde 50-100 aralığında pirim yapan bir emtiayı korumak daha mantıklı. Düğün takılarınızı evde muhafaza etmeyin.

Ya fiziki olarak bankadan kasa kiralamalısınız ya da bankaların “altın günleri” var o gün takılarınızı bankaya götürüp altın hesabınıza 24 ayar olarak geçebilirsiniz.

“Güvenlikli sitede oturuyoruz, kimse bulamaz” gibi düşünceler çok yanlış. Takılarınızı kesinlikle bir kuyumcu esnafına emanete bırakmayın. Bir sabah kalktığınızda tüm varlığınız buhar olur.

Takıları hemen bozup kripto para piyasasına girmeyin. “Al-sat yaparız, miktarı artırırız” hayali kurmayın. Yapanlar kaybetti."

"Bankada ‘ortak hesap’ olmalı. Çünkü eşlerden biri ‘finansal kumar bağımlısı’ olabilir. Eşlerden biri ‘yanlış işler’ yapabilir. Birbirlerinden haberdar olmaları iyidir."
