Artık isteyen istediği fiyatı veremeyecek: Oto ekspertize tavan fiyat uygulaması geliyor
Ticaret Bakanlığı, oto ekspertiz hizmetlerine yeni bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor. Buna göre, ekspertiz ücretleri il ve ilçe bazlı 'tavan fiyat'... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
Otomotiv sektöründe yeni dönem
Sabah'ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve görüşe açılan "Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Özellikle ikinci el araç alım-satımında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek isteyen bakanlık, ekspertiz sürecini baştan aşağı dijitalleştiriyor ve fiyatlandırmayı kontrol altına almaya hazırlanıyor.
Fiyatlandırmaya tavan fiyat geliyor
Yeni düzenlemede Bakanlık, meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır (taban ve tavan fiyat) belirleme yetkisine sahip olacak. Ücretler aracın sınıfına (binek, ticari vb.) ve sunulan hizmetin kapsamına (full paket, motor testi vb.) göre değişecek. Fiyatlar kira ve maliyet giderleri de göz önüne alınarak il ve ilçe bazında farklılaştırılacak.
Tüm raporlar dijital ortama taşınacak
Bakanlık bünyesinde kurulacak olan "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" ile tüm raporlar dijital ortama taşınacak. Vatandaşlar, rapor üzerindeki karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anlık olarak sorgulayabilecek.
Aracın tescil, muayene, kilometre ve servis kayıtları bu sistem üzerinden izlenebilecek. Verilerin sisteme yüklenmesi zorunlu olacak; böylece raporların sonradan değiştirilmesinin önüne geçilecek.
Yanlış rapordan ekspertiz sorumlu olacak
Düzenleme, ekspertiz işletmelerine ağır bir sorumluluk yüklüyor. Eğer hazırlanan raporda bir hata, eksiklik veya gizlenmiş bir kusur varsa ve bu durum aracın rayiç değerini düşürüyorsa; oluşan değer farkından veya onarım masraflarından ekspertiz işletmesi sorumlu olacak. Bu tazminatlar, işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu mesleki sorumluluk sigortasından karşılanacak.
Ekspertiz raporuna nasıl itiraz edilecek?
Raporun hatalı olduğunu düşünen taraflar için hızlı bir itiraz mekanizması kuruluyor:
İtiraz Süresi: Vatandaşlar 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek.
Sonuçlandırma: İşletme, itirazı en geç 3 gün içinde gerekçeli olarak yanıtlamak zorunda.
Ücretsiz Yenileme: İtiraz haklı bulunursa araç yeniden muayene edilecek ve rapor ücretsiz olarak yenilenecek.