İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz mesajı: ‘Sularımıza yönelik saldırılara izin vermeyiz’
İran ordusunun Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın sularına ve... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
11:13 12.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi — İran Devrim Muhafızları askeri
İran ordusunun Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın sularına ve çıkarlarına yönelik saldırılara izin vermeyeceklerini söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Hürmüz Boğazı’nın mevcut durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sularımıza ve çıkarlarımıza yönelik saldırılara hiçbir şekilde izin vermeyiz" dedi.
Ekberzade, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İranlı askeri yetkilli Ekberzade, ülkesinin Hürmüz Boğazı’na bakışının stratejik olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Hürmüz Boğazı’nın alanı bizim için daha büyük hale geldi. Bir diğer ifadeyle Hürmüz Boğazı genişledi ve operasyonel alan haline dönüştü. Sularımıza ve çıkarlarımıza yönelik saldırılara hiçbir şekilde izin vermeyiz.
Ekberzade, ABD’nin İran Deniz Kuvvetleri’nin zayıfladığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve mevcut durumda yaşanan gelişmelerin bu iddianın aksini ortaya koyduğunu belirtti.
ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki "kışkırtıcı" eylemelerine anında cevap verildiğini ve bu yolla mesaj iletildiğini söyleyen Ekberzade, bölgedeki tüm hareketleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.
