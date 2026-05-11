https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/iran-sayin-trump-bugunku-sukunetimizden-faydalanarak-asla-pekine-zafer-edasiyla-girecegini-sanma-1105655336.html
İran: Sayın Trump bugünkü sükunetimizden faydalanarak asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran: Sayın Trump bugünkü sükunetimizden faydalanarak asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
Sputnik Türkiye
Ali Ekber Velayeti, Trump’ın Çin ziyareti hakkında "Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma" ifadelerini kullandı. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T22:47+0300
2026-05-11T22:47+0300
2026-05-11T22:47+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105331232_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3d6f8b15b4199fd8e9e62e9aa3a59efb.jpg
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretine ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu.Yaptığı açıklamada Velayeti, şu ifadeleri kullandı:Velayeti, Trump’ın, Pentagon’un asker kayıplarına ilişkin açıklamalarına inanarak İran’a üstü kapalı şekilde nükleer tehditte bulunduğunu söyledi.Velayeti ayrıca, ABD’yi savaşta mağlup ettiklerini ve ABD’nin diplomatik süreçte de kendisini galip taraf olarak görmemesi gerektiğini ifade etti.
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105331232_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_2f2d70e1803b3e456b65f4e704ff2e23.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran
İran: Sayın Trump bugünkü sükunetimizden faydalanarak asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
Ali Ekber Velayeti, Trump’ın Çin ziyareti hakkında "Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma" ifadelerini kullandı.
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretine ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Velayeti, şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Trump bugünkü sükunetimizden faydalanarak asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma. Önce Batı Asya'nın yeni jeopolitik düzeninin alfabesini öğren.”
Velayeti, Trump’ın, Pentagon’un asker kayıplarına ilişkin açıklamalarına inanarak İran’a üstü kapalı şekilde nükleer tehditte bulunduğunu söyledi.
Velayeti ayrıca, ABD’yi savaşta mağlup ettiklerini ve ABD’nin diplomatik süreçte de kendisini galip taraf olarak görmemesi gerektiğini ifade etti.