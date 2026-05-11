İran: Sayın Trump bugünkü sükunetimizden faydalanarak asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
Ali Ekber Velayeti, Trump'ın Çin ziyareti hakkında "Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma" ifadelerini kullandı. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T22:47+0300
22:47 11.05.2026
Ali Ekber Velayeti, Trump’ın Çin ziyareti hakkında "Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma" ifadelerini kullandı.
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretine ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Velayeti, şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Trump bugünkü sükunetimizden faydalanarak asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma. Önce Batı Asya'nın yeni jeopolitik düzeninin alfabesini öğren.”
Velayeti, Trump’ın, Pentagon’un asker kayıplarına ilişkin açıklamalarına inanarak İran’a üstü kapalı şekilde nükleer tehditte bulunduğunu söyledi.
Velayeti ayrıca, ABD’yi savaşta mağlup ettiklerini ve ABD’nin diplomatik süreçte de kendisini galip taraf olarak görmemesi gerektiğini ifade etti.
