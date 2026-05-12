Germencik Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında 3 şüpheli serbest

Fen İşleri Müdürlüğümüzce acil müdahale kararı alınmıştır. Yapılan teknik değerlendirmelerde normal ihale sürecinin en az iki ay süreceği, bu süre boyunca kamu güvenliği ve ulaşım açısından mağduriyetin büyüyeceği öngörülerek acil bir eylem planı oluşturulmuştur. Kamu yararı gözetilerek, vatandaşlarımızın can güvenliği ve ulaşım hakkı çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından doğrudan temin yöntemiyle yol kısa sürede yapılarak yeniden ulaşıma açılmıştır. Yargı sürecine olan saygımız tamdır. Ancak kamu yararı gözetilerek alınan kararların, tüm yönleriyle ve dönemin olağanüstü şartları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.