https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/germencik-belediyesine-yonelik-ihaleye-fesat-karistirma-sorusturmasinda-3-supheli-serbest--1105685112.html
Germencik Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında 3 şüpheli serbest
Germencik Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında 3 şüpheli serbest
Sputnik Türkiye
Aydın'da Germencik Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T21:50+0300
2026-05-12T21:50+0300
2026-05-12T21:51+0300
türki̇ye
aydın
germencik
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_f94385e9291987d52ac62152b74a7ce5.jpg
Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Germencik Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturmada önceki Fen İşleri Müdürü A.A, aynı birimde çalışanlar S.A. ve M.K. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.Germencik Belediyesi'nden soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.Mesudiye Mahallesi'nde doğalgaz altyapı çalışmasının ardından yolun bozulduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/kastamonuda-bebegini-cope-atmisti-annenin-cezasi-belli-oldu-1105683409.html
türki̇ye
aydın
germencik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_113:0:1180:800_1920x0_80_0_0_d425c239c9b897f2b963290ab82b4db6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aydın, germencik, soruşturma
aydın, germencik, soruşturma
Germencik Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında 3 şüpheli serbest
21:50 12.05.2026 (güncellendi: 21:51 12.05.2026)
Aydın'da Germencik Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediyeden soruşturmaya ilişkin açıklamada yapıldı.
Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Germencik Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturmada önceki Fen İşleri Müdürü A.A, aynı birimde çalışanlar S.A. ve M.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Germencik Belediyesi'nden soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.
Mesudiye Mahallesi'nde doğalgaz altyapı çalışmasının ardından yolun bozulduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
Fen İşleri Müdürlüğümüzce acil müdahale kararı alınmıştır. Yapılan teknik değerlendirmelerde normal ihale sürecinin en az iki ay süreceği, bu süre boyunca kamu güvenliği ve ulaşım açısından mağduriyetin büyüyeceği öngörülerek acil bir eylem planı oluşturulmuştur. Kamu yararı gözetilerek, vatandaşlarımızın can güvenliği ve ulaşım hakkı çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından doğrudan temin yöntemiyle yol kısa sürede yapılarak yeniden ulaşıma açılmıştır. Yargı sürecine olan saygımız tamdır. Ancak kamu yararı gözetilerek alınan kararların, tüm yönleriyle ve dönemin olağanüstü şartları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.