Filistin bayrağı sallayan Yamal, viral oldu: 'Gazze'den sesleniyorum, seni tahmin edebileceğinden çok seviyoruz'

Sputnik Türkiye

İspanyol futbolunun genç yıldızı Lamine Yamal, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu kutlamak için düzenlenen üstü açık otobüs geçidinde Filistin bayrağı...

2026-05-12T18:09+0300

İspanyol futbolunun genç yıldızı Lamine Yamal, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu kutlamak için düzenlenen üstü açık otobüs geçidinde Filistin bayrağı sallamasının ardından ‘cesur çocuk’ sözleriyle övüldü.18 yaşındaki futbolcu, pazartesi günü Katalonya'nın başkenti Barselona'da sokakları dolduran binlerce Barca taraftarıyla birlikte kutlamalara katılırken büyük bir Filistin bayrağı taşıdı ve salladı. Kutlamalar, Barcelona'nın bir gün önce El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 yenerek üst üste ikinci lig şampiyonluğunu garantilemesinin ardından düzenlendi.Teknik Direktör Flick: Yamal ile konuştumBarcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ise olay hakkında Yamal'la konuştuğunu söyledi.Alman teknik adam Salı günü basına yaptığı açıklamada, "Onunla konuştum ve 'Bunu yapmak istiyorsan bu senin kararın, artık yeterince büyüksün' dedim" ifadelerini kullandı.‘Kelimelerle anlatılamaz’Otobüsün sağ tarafındaki korkulukta rahat tavırlarla görülen Yamal, sakatlığı nedeniyle pazar günkü karşılaşmada forma giyememişti. Ancak ertesi gün takım arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluk kutlamalarına katıldı.Filistin halkına destek olarak yorumlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, futbol taraftarları, yorumcular, aktivistler ve futbolcular genç yıldızı öven paylaşımlar yaptı.Gazze'deki Filistinli öğrenci Muhammed Akram, "Bazılarına basit bir jest gibi görünebilir ama burada Gazze'de bunun kalbe dokunuşu kelimelerle anlatılamaz" ifadelerini kullandı.Akram, "Teşekkürler Lamine Yamal. Gazze'den sesleniyorum, seni düşündüğünden daha fazla seviyoruz" dedi.‘Bravo Lamine Yamal’Filistin bayrağı son iki buçuk yıldır dünyanın yüzlerce kentinde protestocular ve Filistin yanlısı aktivistler tarafından taşınıyor.Lübnanlı siyasi aktivist ve yazar Dyab Abou Jahjah, "Bir platformunuz varsa onu kullanın. Bir sesiniz varsa konuşun. Bravo Lamine Yamal" diye yazdı.Kutlamaların ardından Yamal, Instagram hesabından Filistin bayrağıyla çekilmiş fotoğrafını diğer kutlama kareleriyle birlikte paylaştı.Tanınmış Filistinli yazar ve şair Mosab Abu Toha, Yamal'ın paylaşımına "Gazze'den sevgliyerle, seni seviyoruz" yorumunu yaptı.Barcelona'nın İngiliz yıldızı Marcus Rashford ile Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi de paylaşımın altına yorum yapan 166 bin kişi arasında yer aldı.

2026

