Fico: Veto hakkının kaldırılması AB’nin sonunun başlangıcı olur
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nde üye ülkelerin veto hakkının kaldırılmasının Birliğin 'sonunun başlangıcı' olacağını belirtti. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T23:29+0300
23:29 12.05.2026 (güncellendi: 23:32 12.05.2026)
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bratislava’da AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos ile bir araya geldi. Görüşmede, AB anlaşmalarında tanımlanan ve ortak dış politika ile güvenlik politikasını da kapsayan alanlarda veto hakkının korunması konusu da ele alındı.
Fico, veto hakkının Slovakya için “ilkesel bir konu” olduğunu belirterek, Avrupa Birliği’nin temel konularında veto hakkının kaldırılmasının Birliğin sonunun başlangıcı olacağını ifade etti.
AB içinde son dönemde, birçok alanda oybirliği yerine nitelikli çoğunlukla karar alma fikri tartışmalara neden oluyor. Bu tür önerileri eleştirenler, böyle bir reformun, tek tek ülkelerin ulusal çıkarlarına aykırı kararları engelleme imkanını ortadan kaldırabileceğini ve AB içinde büyük üye devletlerin etkisini daha da artırabileceğini belirtiyor.