Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/ab-ukraynaya-66-milyar-avroluk-destek-fonunu-onayladi-1105682987.html
AB, Ukrayna'ya 6.6 milyar avroluk destek fonunu onayladı
AB, Ukrayna'ya 6.6 milyar avroluk destek fonunu onayladı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanları, Ukrayna'ya yönelik 6.6 milyar avroluk ek finansman paketini onayladı. Kaynağın, AB'nin "Avrupa Barış... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T19:30+0300
2026-05-12T19:30+0300
dünya
kaja kallas
avrupa birliği
ab
ukrayna
askeri yardım
avrupa barış fonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_0:37:1202:713_1920x0_80_0_0_5f937ca54d9d4dc8d0abacee70dc2382.png
Avrupa Birliği (AB) savunma bakanları, 'Avrupa Barış Fonu'nda bloke edilmiş olan 6.6 milyar avroluk kaynağın Ukrayna'ya destek için tahsis edilmesine onay verdi. AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bu adımı "Ukrayna'ya destek açısından kritik bir karar" olarak nitelendirdi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bakanların toplantısının ardından yaptığı açıklamada, uzun süredir EPF'de bloke edilmiş olan 6.6 milyar avroluk fonun Ukrayna için kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması konusunda güçlü bir irade ortaya konduğunu söyledi.Kallas, "AB savunma bakanları bu önemli finansman paketini onayladı. Avrupa Barış Fonu’ndan Ukrayna için 6.6 milyar avro tahsis edilmesi kararını destekledik. Bu, Ukrayna’ya desteğimiz açısından kritik önemde bir adımdır" dedi.Yüksek Temsilci, bakanların bu fonun nasıl en etkili şekilde kullanılabileceğine dair seçenekler üzerinde çalışacaklarını ve yakın zamanda somut öneriler sunacaklarını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/pistorius-kievde-almanya-ve-ukrayna-rusyaya-yonelik-teror-eylemleri-planliyor-1105671343.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_101:0:1101:750_1920x0_80_0_0_1ea162aa582d2e3561b746de43a666ab.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaja kallas, avrupa birliği, ab, ukrayna, askeri yardım, avrupa barış fonu
kaja kallas, avrupa birliği, ab, ukrayna, askeri yardım, avrupa barış fonu

AB, Ukrayna'ya 6.6 milyar avroluk destek fonunu onayladı

19:30 12.05.2026
© Sputnik / Алексей ВитвицкийAB bayrakları
AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanları, Ukrayna'ya yönelik 6.6 milyar avroluk ek finansman paketini onayladı. Kaynağın, AB'nin "Avrupa Barış Fonu" (EPF) üzerinden sağlanacağı bildirildi.
Avrupa Birliği (AB) savunma bakanları, 'Avrupa Barış Fonu'nda bloke edilmiş olan 6.6 milyar avroluk kaynağın Ukrayna'ya destek için tahsis edilmesine onay verdi. AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bu adımı "Ukrayna'ya destek açısından kritik bir karar" olarak nitelendirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bakanların toplantısının ardından yaptığı açıklamada, uzun süredir EPF'de bloke edilmiş olan 6.6 milyar avroluk fonun Ukrayna için kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması konusunda güçlü bir irade ortaya konduğunu söyledi.
Kallas, "AB savunma bakanları bu önemli finansman paketini onayladı. Avrupa Barış Fonu’ndan Ukrayna için 6.6 milyar avro tahsis edilmesi kararını destekledik. Bu, Ukrayna’ya desteğimiz açısından kritik önemde bir adımdır" dedi.
Yüksek Temsilci, bakanların bu fonun nasıl en etkili şekilde kullanılabileceğine dair seçenekler üzerinde çalışacaklarını ve yakın zamanda somut öneriler sunacaklarını da sözlerine ekledi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Pistorius Kiev’de: ‘Almanya ve Ukrayna, Rusya’ya yönelik terör eylemleri planlıyor’
13:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала