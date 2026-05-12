AB, Ukrayna'ya 6.6 milyar avroluk destek fonunu onayladı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanları, Ukrayna'ya yönelik 6.6 milyar avroluk ek finansman paketini onayladı. Kaynağın, AB'nin "Avrupa Barış...
2026-05-12T19:30+0300
Avrupa Birliği (AB) savunma bakanları, 'Avrupa Barış Fonu'nda bloke edilmiş olan 6.6 milyar avroluk kaynağın Ukrayna'ya destek için tahsis edilmesine onay verdi. AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bu adımı "Ukrayna'ya destek açısından kritik bir karar" olarak nitelendirdi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bakanların toplantısının ardından yaptığı açıklamada, uzun süredir EPF'de bloke edilmiş olan 6.6 milyar avroluk fonun Ukrayna için kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması konusunda güçlü bir irade ortaya konduğunu söyledi.Kallas, "AB savunma bakanları bu önemli finansman paketini onayladı. Avrupa Barış Fonu’ndan Ukrayna için 6.6 milyar avro tahsis edilmesi kararını destekledik. Bu, Ukrayna’ya desteğimiz açısından kritik önemde bir adımdır" dedi.Yüksek Temsilci, bakanların bu fonun nasıl en etkili şekilde kullanılabileceğine dair seçenekler üzerinde çalışacaklarını ve yakın zamanda somut öneriler sunacaklarını da sözlerine ekledi.
