Emekli maaşları ne zaman yatacak?
2026 Kurban Bayramı arefesi bu sene 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayram da 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Peki bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T14:30+0300
2026 Kurban Bayramı arefesi bu sene 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayram da 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Peki bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak?
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşı bayramdan önce yatacak mı sorusunun yanıtı, Kurban Bayramı yaklaşırken merak konusu oldu.
SGK 4A, 4B, 4C maaşı 2026 Mayıs ayı ödeme takvimi de bu bağlamda sorgulanıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı ile milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bu yıl da ikramiye ödemeleri 4000 TL olarak gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da ikramiye tutarında bir artış yapılması beklenmiyor.
Diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), daha önceki yıllarda Kurban ve Ramazan Bayramı'ndan önce emekli maaşı ödeme takvimini öne çekmişti. Bu bağlamda da emekli maaşı ödeme takvimi de yaklaşan Kurban Bayramı ile gündeme geldi. Peki emekli maaşı bu ay ne zaman yatacak, Mayıs'ın kaçında hesaplara geçecek?
SSK, Bağkur, tarım, Emekli Sandığı maaşı ödeme takvimi, yaklaşan Kurban Bayramı ile gündeme geldi. Geçtiğimiz bayramlar göz önünde bulundurulduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban ve Ramazan Bayramı'ndan önce emekli maaşı ödeme takvimini öne çekmişti. Ancak 2026 Mayıs ayı SGK Emekli maaşı ödeme takvimi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
İkramiye ne zaman yatacak?
Emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde yani 20-26 Mayıs arasında bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.