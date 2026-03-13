Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/emeklilere-ikramiye-ve-aylik-odemeleri-yarin-basliyor-1104240752.html
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ve aylık ödemeleri yarın başlıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin ödemeleri... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
Belirlenen takvime göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri farklı tarihlerde hesaplara aktarılacak.SSK kapsamındaki ödemeler yarın başlıyorSSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci yarın itibarıyla başlıyor.Bu kapsamda, maaş ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20'si olan SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri, yarın itibarıyla banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.Ödeme günü 21 ile 23 Mart tarihleri arasına denk gelen hak sahiplerinin ödemeleri 15 Mart'ta hesaplara yatırılmış olacak.Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara ise 16 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.Bağ-Kur emeklilerinin takvimiBağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri ise şu takvime göre gerçekleştirilecek; Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Mart tarihinde ödemeleri hesaplara yatırılacak.Emekli SandığıEmekli Sandığı bünyesinde aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde banka hesaplarına aktarılacak.
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor

Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ve aylık ödemeleri yarın başlıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin ödemeleri, belirlenen takvim doğrultusunda 19 Mart'a kadar banka hesaplarına yatırılacak.
Belirlenen takvime göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri farklı tarihlerde hesaplara aktarılacak.

SSK kapsamındaki ödemeler yarın başlıyor

SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci yarın itibarıyla başlıyor.
Bu kapsamda, maaş ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20'si olan SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri, yarın itibarıyla banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.
Ödeme günü 21 ile 23 Mart tarihleri arasına denk gelen hak sahiplerinin ödemeleri 15 Mart'ta hesaplara yatırılmış olacak.
Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara ise 16 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.

Bağ-Kur emeklilerinin takvimi

Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri ise şu takvime göre gerçekleştirilecek; Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Mart tarihinde ödemeleri hesaplara yatırılacak.

Emekli Sandığı

Emekli Sandığı bünyesinde aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde banka hesaplarına aktarılacak.
